Sénégal : Bilan de l’année scolaire passée et nouvelles orientations pour 2025-2026

Le gouvernement du Sénégal a dressé, vendredi 3 octobre à Dakar, un bilan jugé encourageant de l’année scolaire écoulée et annoncé plusieurs réformes majeures pour la rentrée 2025-2026. Parmi les mesures phares : la suppression de l’examen d’entrée en sixième, le renforcement du recrutement d’enseignants, et un vaste programme d’intégration du numérique dans l’éducation. Ces décisions visent à consolider la qualité de l’enseignement et à moderniser le système éducatif national.

Une nouvelle phase pour l’école sénégalaise

La porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, a détaillé les décisions retenues pour garantir un déroulement harmonieux des enseignements scolaires, universitaires et professionnels au cours de l’année 2025-2026. Le plan prévoit notamment le recrutement de 500 enseignants-chercheurs et de 200 enseignants vacataires, ainsi que la formation de la promotion 2025 des élèves-maîtres, prévue pour l’année suivante. Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté d’anticiper les besoins croissants en personnel qualifié dans les établissements publics.

Le texte transmis par le Premier ministre évoque également la construction de nouveaux lycées nationaux « de la qualité », qui verront le jour dès ce mois d’octobre. Un programme d’urgence pour l’édification d’écoles à Touba, en concertation avec les autorités religieuses locales, est également lancé. En parallèle, le Plan Diomaye pour la Casamance bénéficiera de la finalisation des infrastructures éducatives déjà entamées dans la région sud.

Une mention particulière a été faite à la création d’un fonds national destiné à la construction, à l’équipement et à la maintenance des écoles, outil stratégique censé garantir une meilleure pérennité des investissements éducatifs.

Bilan positif et cap sur le numérique éducatif

Selon la porte-parole du gouvernement, 25 des 30 directives adoptées lors de la rentrée 2024-2025 ont été intégralement appliquées, soit un taux de mise en œuvre de 83,34 %. Ce résultat, présenté comme une base solide pour les réformes à venir, témoigne d’une volonté de continuité et d’efficacité administrative.

Le gouvernement s’est par ailleurs engagé à accélérer la Stratégie du numérique pour l’éducation 2025-2029, un axe majeur de modernisation. Le programme prévoit la formation de 105 000 enseignants au numérique et à l’intelligence artificielle, la distribution de 5 000 ordinateurs aux élèves des séries scientifiques, ainsi qu’un appui renforcé aux établissements disposant de laboratoires informatiques. Cette orientation sera progressivement étendue à toutes les académies régionales.

Autre réforme structurante : la suppression de l’examen d’entrée en sixième dès la rentrée 2025-2026. Le ministère de l’Éducation nationale devra mettre en place de nouveaux dispositifs d’évaluation et de transition afin d’assurer la continuité des apprentissages sans rupture pédagogique. Des concours nationaux de mathématiques et de sciences seront instaurés pour encourager l’excellence académique.

Le gouvernement a également fixé au 31 décembre 2025 la date limite pour régulariser la situation des élèves ne disposant pas d’actes de naissance, une mesure visant à renforcer l’inclusion scolaire. Le Premier ministre a enfin souhaité une participation active des écoles et universités aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, tout en prônant un dialogue social renforcé avec les syndicats

d’enseignants et l’organisation prochaine d’un symposium sur l’enseignement privé.

Ces différentes orientations, qui touchent à la fois la gouvernance, la formation et l’innovation, visent à faire de l’école sénégalaise un levier durable de développement national.