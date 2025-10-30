Sénégal : Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, lancement demain!

Le Chef de l’État présidera, ce vendredi 31 octobre 2025, la cérémonie officielle de dévoilement de la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Cet événement marquera une étape symbolique pour la première édition des JOJ organisée sur le continent africain. La journée sera également consacrée à la remise du 5ᵉ Prix Galien Afrique, récompensant les avancées scientifiques en santé publique. Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté du Sénégal de conjuguer sport, innovation et rayonnement international.

Une double cérémonie sous le signe du sport et de la science

Le Président de la République du Sénégal dirigera ce vendredi deux moments forts illustrant la vitalité du pays dans les domaines sportif et scientifique. Le premier sera le dévoilement officiel de la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, symbole attendu de cet événement historique. Ce rendez-vous marquera le début de la dernière phase de communication avant l’ouverture des jeux. Le second moment, tout aussi important, sera la remise du 5ᵉ Prix Galien Afrique, une distinction internationale saluant l’excellence dans la recherche biomédicale et pharmaceutique.

Le Prix Galien Afrique vise à encourager les innovations médicales adaptées aux réalités africaines et à valoriser les chercheurs du continent. Cette édition réunira des scientifiques, médecins et responsables d’institutions sanitaires venus de plusieurs pays. Le Chef de l’État a indiqué que cette reconnaissance contribue à renforcer la crédibilité du Sénégal comme hub régional pour la recherche en santé publique. Une partie des échanges sera également dédiée à la coopération universitaire et à la valorisation des laboratoires nationaux.

Coopération sportive et suivi des chantiers olympiques

Le dimanche 2 novembre 2025, le Président conduira une visite d’inspection sur plusieurs chantiers liés à l’organisation des JOJ Dakar 2026. Cette tournée, effectuée avec les ministres et responsables des structures partenaires, permettra d’évaluer l’avancement des travaux et d’ajuster les calendriers de livraison. Les infrastructures concernées incluent notamment les complexes sportifs, les hébergements et les installations de transport prévues pour accueillir les délégations. Le suivi de ces chantiers représente un enjeu crucial pour garantir la tenue des jeux dans les meilleures conditions et respecter les standards fixés par le Comité International Olympique.

La coopération internationale joue déjà un rôle clé dans la préparation des athlètes. Comme l’a rappelé l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang, sur le réseau X, 83 jeunes sportifs sénégalais viennent d’achever un stage de deux mois en Chine. Cette initiative illustre la solidité du partenariat sportif sino-sénégalais et la volonté de doter la jeunesse d’un encadrement de haut niveau avant les jeux. Cette collaboration devrait se poursuivre dans le domaine de la formation technique et de l’entretien des équipements sportifs.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 constitueront les premiers du genre organisés en Afrique. Pour le Sénégal, il s’agit non seulement d’un défi logistique et institutionnel, mais aussi d’une opportunité de démontrer la capacité du pays à accueillir un événement mondial tout en valorisant son capital humain. La cérémonie du 31 octobre marquera une étape décisive vers cette ambition collective.