Sénégal : Le concours pour l’hymne officiel des JOJ Dakar 2026 prolongé

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 a annoncé la prolongation du concours pour la création de la musique officielle de l’événement. Les artistes disposent désormais de quelques semaines supplémentaires pour déposer leurs propositions. Cette initiative vise à faire émerger un hymne fédérateur, reflet de la diversité culturelle du Sénégal et de l’esprit olympique.

Une opportunité pour les artistes de tout bord

Le compte officiel @jojdakar2026 a confirmé ce mardi la prolongation du concours dédié à la chanson officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 jusqu’au 17 novembre prochain. L’appel est ouvert à tous les artistes, auteurs, compositeurs et producteurs souhaitant contribuer à l’identité sonore du premier événement olympique jamais organisé sur le sol africain.

Cette décision offre plus de temps aux créateurs pour peaufiner leurs œuvres musicales et les soumettre à la plateforme officielle du comité. L’objectif, selon les organisateurs, est de sélectionner une chanson capable de capturer « l’énergie, la jeunesse et la passion » des Jeux, tout en valorisant les sonorités africaines contemporaines. Plusieurs espaces d’information et d’inscription en ligne sont prévus pour accompagner les participants et faciliter la procédure.

Le concours s’inscrit dans la stratégie de communication globale du comité, qui entend placer la culture au cœur du projet Dakar 2026. L’hymne retenu accompagnera toutes les campagnes officielles, cérémonies et supports audiovisuels du rendez-vous olympique, symbole d’unité et de créativité pour la jeunesse du continent.

Le compte à rebours de Dakar 2026 lancé vendredi

Ce concours intervient à quelques jours d’un autre moment fort pour le Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026, qui donnera le 31 octobre le coup d’envoi officiel du compte à rebours de l’événement. La présentation de la mascotte, des journées portes ouvertes et un festival sportif figurent au programme, marquant une nouvelle étape dans la préparation des Jeux. Ces initiatives visent à impliquer la population, les écoles et les communautés locales autour d’un projet national majeur.

Premier pays africain à accueillir des Jeux olympiques, le Sénégal entend faire de cette édition un modèle d’inclusion, de durabilité et de participation citoyenne. L’événement, placé sous l’égide du Comité international olympique (CIO), mobilisera des infrastructures sportives rénovées à Dakar, Diamniadio et Saly. Les retombées économiques et touristiques attendues sont significatives, renforçant la position du pays comme hub sportif régional.

Les candidatures au concours musical restent ouvertes jusqu’au 17 novembre 2025, selon les précisions du comité. L’annonce du titre officiel et de son interprète est prévue avant la fin de l’année.