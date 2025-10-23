Sénégal : Le général Mbaye Cissé promu au plus haut grade de l’armée par décret présidentiel

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé le décret n° 2025-1636 élevant le général de corps d’armée Mbaye Cissé au rang et à l’appellation de général d’armée. Cette décision, datée du 15 octobre 2025, prendra effet à partir du 30 octobre 2025. Elle marque une étape importante dans la carrière d’un officier reconnu pour sa rigueur, son expérience stratégique et sa contribution à la mémoire militaire nationale. Le texte confie par ailleurs l’exécution du décret aux ministres des Forces armées et du Budget.

Une élévation marquant la continuité institutionnelle

Le décret présidentiel n° 2025-1636 confère à Mbaye Cissé, actuel chef d’état-major général des Armées, le plus haut grade dans la hiérarchie militaire sénégalaise. Cette promotion place l’officier dans la 1re section active de l’État-major général, confirmant sa position centrale au sein du commandement. Le document officiel, signé à Dakar par le président Bassirou Diomaye Faye, s’appuie sur une série de textes fondateurs encadrant la structure des Forces armées et le statut des officiers d’active, dont la loi de 1962 et les décrets d’avril et septembre 2025 relatifs à la répartition des services de l’État.

Cette élévation s’inscrit dans la logique de la continuité du commandement et de la reconnaissance des parcours les plus complets au sein des institutions militaires. Le décret précise que la publication officielle interviendra au Journal officiel, conformément aux règles administratives en vigueur. Une présentation détaillée du parcours du général Cissé figure sur le site du ministère des Forces armées, consultable à travers une future référence en ligne.

Parcours d’un officier érudit et stratège

Originaire de Kaolack, Mbaye Cissé a intégré les Forces armées sénégalaises à la fin des années 1980. Issu de l’artillerie, il a franchi progressivement les différents échelons de responsabilité, de commandant de zone à chef de cabinet du chef d’état-major général. Sa carrière se distingue par une approche mêlant savoir tactique et réflexion doctrinale, nourrie par une longue expérience au sein des structures interarmées et des états-majors.

Auteur de deux ouvrages, Jambaar 1960-2010 et Opération Fodé Kaba II, des Jambaar dans le vent, le général Cissé a contribué à documenter l’histoire et les valeurs des troupes sénégalaises. Ces publications, régulièrement citées dans les milieux militaires et académiques, témoignent de son attachement à la transmission de la mémoire collective des armées. Cette dimension intellectuelle complète un parcours marqué par la formation, la discipline et une solide réputation de pédagogue au sein des unités qu’il a dirigées.

L’acte signé par le président Faye intervient à un moment où le pays consolide ses structures de défense et son cadre réglementaire. En se conformant aux textes fondateurs de 1962, 1970 et 1984, le gouvernement réaffirme l’importance du respect des procédures dans l’avancement des officiers généraux.

La signature de ce décret fait du général Mbaye Cissé l’une des figures majeures de l’armée nationale, appelée à poursuivre la modernisation des Forces armées tout en préservant l’héritage de ses prédécesseurs.