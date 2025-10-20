Sénégal : Les Lionceaux U17 conservent leur couronne à Bamako

Les jeunes de l’équipe nationale du Sénégal ont remporté, samedi 18 octobre 2025 au stade Mamadou-Konaté de Bamako, la finale du Tournoi UFOA/A U17 face au Mali sur le score de 2 à 0. Ce succès confirme la solidité d’une génération prometteuse et assure au pays une qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17. L’équipe a signé un parcours sans défaite tout au long de la compétition. Les observateurs saluent la continuité d’un modèle de formation qui produit des résultats réguliers.

Un doublé décisif de Souleymane Commissaire Faye

La rencontre s’est jouée sur un rythme soutenu entre deux formations bien organisées. Après une première période équilibrée, le Sénégal a trouvé la faille à la 40ᵉ minute grâce à un coup franc parfaitement exécuté par Souleymane Commissaire Faye, qui a placé le ballon hors de portée du gardien malien. Ce but a permis aux Lionceaux de prendre l’avantage psychologique avant la pause.

Au retour des vestiaires, les joueurs sénégalais ont maintenu la pression sur la défense adverse. À la 56ᵉ minute, Faye, encore lui, s’est illustré en offrant une passe décisive à Magueye Niang, auteur du second but qui a scellé la victoire. Les tentatives du Mali pour revenir au score se sont heurtées à une défense compacte et disciplinée. L’équipe dirigée par le sélectionneur Ousmane Diop a ainsi bouclé la compétition sans concéder la moindre défaite, confirmant sa constance technique et mentale.

Ce résultat prolonge la dynamique enclenchée par la génération précédente, victorieuse du même tournoi en 2024. Une page dédiée à l’histoire récente du football de jeunes sénégalais pourrait retracer cette progression, marquée par une politique fédérale axée sur la détection précoce et l’encadrement de haut niveau.

Le Sénégal et le Mali qualifiés pour la CAN U17

Le Tournoi UFOA/A U17 revêt une importance particulière, car il sert de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 prévue en 2026. En s’imposant lors de cette édition, le Sénégal obtient non seulement son troisième titre régional après ceux de 2018 et 2024, mais aussi son ticket pour la phase continentale. Le Mali, finaliste, accompagnera également les Lionceaux.

Ce tournoi, organisé par l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), regroupe les meilleures sélections de la sous-région. Il vise à offrir une plateforme de développement aux jeunes talents avant leur passage vers les catégories supérieures. Une analyse approfondie de la performance des académies sénégalaises pourrait éclairer le rôle central des centres de formation dans ces résultats répétés.

La victoire de Bamako confirme l’ancrage du Sénégal parmi les références africaines en football de jeunes. Les Lionceaux rejoindront prochainement la sélection A à Dakar pour une cérémonie officielle avant de se tourner vers la préparation de la CAN U17, où ils tenteront de poursuivre cette dynamique de progression et d’expérience internationale.