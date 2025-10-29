Sénégal : Les Lionnes valident leur qualification pour la CAN féminine 2026

Les Lionnes du Sénégal ont décroché leur billet pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 après une victoire au courage sur la Côte d’Ivoire. Au terme d’un match disputé à Abidjan, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont triomphé lors de la séance des tirs au but (0-0, 5-4). Cette qualification récompense un collectif discipliné et relance les ambitions du Sénégal sur la scène continentale.

Une bataille tactique remportée au mental

Au Stade Alassane-Ouattara d’Abidjan, le Sénégal a tenu tête à une solide équipe ivoirienne déterminée à faire respecter sa loi à domicile. Les deux formations se sont neutralisées pendant 90 minutes intenses, marquées par une rigueur défensive exemplaire et une rare précision tactique. Malgré plusieurs incursions dangereuses de part et d’autre, le score est resté vierge, poussant les deux nations à s’affronter dans l’exercice décisif des tirs au but.

Sous la direction de Mame Moussa Cissé, les Lionnes ont su conserver leur sang-froid, inscrivant 5 tirs réussis sur 5, contre 4 pour leurs adversaires. La gardienne sénégalaise, héroïne du soir, a détourné le dernier penalty ivoirien, offrant à son équipe une qualification historique. Cette victoire, saluée par de nombreux observateurs, illustre les progrès constants du football féminin sénégalais, soutenu depuis plusieurs années par la Fédération sénégalaise de football et un encadrement technique renforcé.

Le FSF a réagi quelques heures après la rencontre en félicitant les joueuses pour leur performance : « Au terme d’une rencontre âprement disputée, le Sénégal s’impose aux tirs au but et décroche sa qualification pour la CAN Maroc 2026 », a publié l’instance sur son compte officiel, accompagné d’un message de fierté nationale.

Le Sénégal confirme sa montée en puissance

Cette qualification marque une nouvelle étape pour la sélection féminine sénégalaise, revenue en force sur la scène africaine après ses performances encourageantes lors des précédentes éditions. Les Lionnes, qui avaient atteint les quarts de finale de la CAN 2022, poursuivent ainsi leur ascension dans la hiérarchie du football féminin. Leur présence au Maroc 2026 constitue aussi une opportunité stratégique pour renforcer la visibilité du sport féminin au Sénégal et attirer de nouveaux soutiens institutionnels et privés.

Le parcours des joueuses de Mame Moussa Cissé illustre également la réussite du programme fédéral de développement lancé depuis 2018, axé sur la détection des talents, la formation des entraîneurs et la professionnalisation des clubs féminins. Ce projet, soutenu par la CAF et la FIFA, a permis d’élever le niveau compétitif du championnat national et de renforcer la filière jeune.

Les Lionnes du Sénégal rejoignent ainsi le cercle restreint des équipes africaines déjà qualifiées pour la CAN féminine 2026 au Maroc, où elles tenteront de franchir un nouveau palier.