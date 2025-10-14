Sénégal : Les Lions rugissent encore, cap sur le Mondial 2026 !

Les Lions de la Téranga ont validé leur billet pour le Mondial 2026 grâce à une victoire éclatante face à la Mauritanie (4-0) au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Portés par un doublé de Sadio Mané, les Sénégalais ont dominé leur voisin du début à la fin, confirmant leur statut de leader du groupe B. Avec ce succès, le Sénégal décroche sa quatrième qualification historique à la Coupe du monde, la troisième consécutive, et défendra les couleurs africaines en Amérique en juin prochain.

Une victoire maîtrisée du début à la fin

Il n’aura fallu que quelques minutes pour que les Lions imposent leur rythme dans cette dernière journée des éliminatoires. Sous les yeux d’un stade comble, l’équipe dirigée par Pape Thiaw a rapidement pris le contrôle du jeu grâce à son pressing haut et à la mobilité de son trio offensif. À la 45ᵉ+1 minute, Sadio Mané ouvre le score d’une frappe maîtrisée après un service de Niakhaté, avant de doubler la mise au retour des vestiaires (48ᵉ) sur une action collective parfaitement menée.

Derrière lui, le collectif déroule. Iliman Ndiaye, intenable sur son aile, s’offre un but d’anthologie à la 65ᵉ minute après un slalom dans la défense mauritanienne. Enfin, Habib Diallo clôt la démonstration à la 86ᵉ d’un plat du pied précis. L’organisation défensive, orchestrée par Kalidou Koulibaly et Niakhaté, a quant à elle étouffé toute velléité adverse. Les Gueye brothers (Idrissa et Pape) ont multiplié les récupérations, confirmant la solidité du double pivot sénégalais.

Les changements opérés en seconde période – entrées de Sabaly, Diallo et Mendy – ont permis de gérer la fin de rencontre sans faiblir. Les supporters, déjà debout bien avant le coup de sifflet final, ont célébré la qualification dans une ambiance de liesse nationale.

Le Sénégal écrit une nouvelle page de son histoire

Terminé : le Sénégal bat la Mauritanie 4-0 et se qualifie pour la troisième fois consécutive à la Coupe du monde, la quatrième de son histoire. Une performance exceptionnelle pour une nation qui s’impose désormais comme une référence du football africain. Leader invaincu de la poule B, le Sénégal termine sa campagne avec une attaque prolifique – huit buts inscrits sur les deux derniers matchs – et une défense imperméable.

Cette qualification confirme la continuité d’un projet sportif construit sur la stabilité et la cohésion. Depuis la génération dorée de 2002, les Lions ont su maintenir leur présence parmi les élites du continent. Sous Aliou Cissé puis Pape Thiaw, le Sénégal a trouvé un équilibre entre rigueur tactique et efficacité offensive, porté par des cadres expérimentés comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Idrissa Gueye.

Sur le plan continental, la République démocratique du Congo termine deuxième du groupe et devra passer par les barrages pour espérer rejoindre les Lions au Mondial. Pour le Sénégal, la prochaine étape se jouera en juin 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où les champions d’Afrique 2022 tenteront de franchir un nouveau cap sur la scène mondiale.

Les Lions de la Téranga peuvent désormais savourer : l’Amérique les attend.