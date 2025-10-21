Sénégal : Un accord d’exemption de visa avec le Kenya scelle une nouvelle ère de coopération bilatérale

Le président Bassirou Diomaye Faye a été reçu à Nairobi par son homologue William Ruto pour une rencontre axée sur le renforcement des liens entre le Sénégal et le Kenya. Les deux dirigeants ont signé un accord d’exemption de visa, symbole d’une volonté partagée d’accroître la mobilité et la collaboration entre leurs nations. Ce rapprochement, fondé sur des priorités communes telles que la paix, la sécurité et le développement durable, marque une étape significative dans la construction d’un partenariat africain plus intégré.

Un partenariat fondé sur la mobilité et l’intégration régionale

La visite du président Bassirou Diomaye Faye à Nairobi a donné lieu à la signature d’un accord d’exemption de visa entre le Sénégal et le Kenya, un geste diplomatique qui s’inscrit dans la dynamique d’intégration du continent. Cette mesure facilitera les échanges économiques, éducatifs et culturels entre les deux pays, tout en stimulant la circulation des entrepreneurs, chercheurs et étudiants. Elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités dans des secteurs clés tels que le commerce, l’agriculture et le tourisme.

Les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté de consolider la coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la sécurité régionale, l’innovation technologique, le sport et la santé publique. Des discussions techniques devraient suivre pour préciser les modalités d’application de cet accord et identifier les projets prioritaires à court terme. Ce partenariat pourrait aussi être étendu à d’autres membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), dans une perspective de coopération élargie. Une analyse plus complète des retombées économiques de cette mesure sera prochainement publiée par les autorités sénégalaises.

Une diplomatie africaine tournée vers les alliances régionales

Cette rencontre bilatérale s’inscrit dans la continuité d’une tournée régionale entamée par Bassirou Diomaye Faye, qui s’était rendu au Rwanda du 17 au 19 octobre 2025 pour un déplacement de travail. Ce voyage à Kigali visait déjà à renforcer les liens économiques et institutionnels entre les deux pays, à travers des échanges sur la gouvernance, la transformation numérique et la promotion des investissements intra-africains. La visite au Kenya prolonge cette démarche en consolidant l’axe Dakar–Kigali–Nairobi, considéré par certains observateurs comme une base solide pour une coopération africaine plus autonome.

Sur le plan historique, le Sénégal et le Kenya entretiennent depuis plusieurs décennies des relations diplomatiques marquées par une coopération au sein de l’Union africaine et des Nations unies. Les deux États partagent une approche commune de la diplomatie économique et du multilatéralisme, misant sur la diversification des partenariats sud-sud. Cet accord d’exemption de visa vient ainsi donner un contenu concret à cette ambition, en favorisant la libre circulation des personnes et des idées entre les deux pays.

La délégation sénégalaise, composée de plusieurs membres du gouvernement, a profité de cette visite pour identifier de nouvelles pistes de collaboration dans les domaines de l’éducation et de la recherche scientifique. Des accords sectoriels complémentaires pourraient être signés dans les mois à venir pour appuyer cette dynamique.

Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Nairobi après une séance de travail élargie, marquant la fin de cette visite d’État et la promesse d’un suivi institutionnel régulier entre les deux capitales.