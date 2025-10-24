Sénégal : Vers un nouveau programme économique avec le FMI pour consolider la relance

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu jeudi 23 octobre 2025 une délégation du Fonds monétaire international conduite par Edward Gemayel. Les deux parties ont discuté des contours d’un nouveau programme de coopération, des perspectives macroéconomiques et de la soutenabilité de la dette publique. Les échanges ont également porté sur la qualité des investissements publics et les réformes visant à renforcer la confiance des partenaires internationaux. Cet entretien intervient à un moment charnière pour la politique budgétaire nationale.

Un dialogue pour un nouvel élan financier

Réunis à Dakar, le ministère de l’Économie et le FMI ont entamé des discussions approfondies en vue de la conclusion d’un nouveau cadre de collaboration économique. Cette rencontre a permis d’aborder les priorités de la gouvernance financière, notamment la rationalisation des dépenses d’investissement et la mise en œuvre d’une stratégie d’endettement privilégiant la monnaie locale. Selon le ministre, la dette publique demeure soutenable au regard des paramètres économiques et financiers, soutenue par la politique budgétaire instaurée depuis avril 2024.

Le gouvernement sénégalais souhaite ainsi finaliser rapidement un accord avec l’institution de Bretton Woods afin de consolider la trajectoire économique nationale. L’équipe du FMI, conduite par Edward Gemayel, a salué les efforts entrepris dans le cadre du Plan de redressement économique et social (PRES), pilier central de la relance. Une section du document de coopération en cours de préparation pourrait inclure des engagements relatifs à la réforme du climat des affaires et à la mobilisation accrue du secteur privé, deux leviers jugés essentiels pour soutenir la croissance.

Le ministre Abdourahmane Sarr a également insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité des dépenses publiques et la sélection des projets d’investissement afin de garantir leur impact sur la productivité. Une mention particulière a été faite à l’appartenance du pays à l’UEMOA, considérée comme un atout majeur pour le refinancement de la dette et la stabilité du cadre monétaire régional.

Rétablir la confiance et préserver la crédibilité économique

L’engagement du Sénégal dans ce nouveau programme intervient après une période d’incertitude liée à la gestion de la dette publique. Plusieurs analystes estiment que la crédibilité du pays sur la scène internationale dépendra largement de la réussite de ces discussions avec le FMI. Ces négociations visent à garantir la transparence budgétaire et à restaurer la confiance des investisseurs, mise à l’épreuve par la révélation de dettes non déclarées sous les précédentes administrations.

Depuis l’arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe gouvernementale en 2024, plusieurs mesures correctives ont été initiées, parmi lesquelles un audit des finances publiques, une révision de la stratégie d’endettement et un encadrement plus strict des garanties accordées par l’État. Ces réformes s’inscrivent dans la continuité du cadre macroéconomique de l’UEMOA et des standards internationaux de bonne gouvernance. Elles visent à repositionner le Sénégal comme un partenaire fiable et prévisible pour les bailleurs de fonds.

Le futur accord, une fois conclu, pourrait servir de socle à la planification budgétaire sur le moyen terme et appuyer la mise en œuvre des grands projets structurants du pays. Ce partenariat renouvelé avec le FMI constitue une étape stratégique dans la consolidation de la stabilité économique et la poursuite des ambitions de la Vision Sénégal 2050, axée sur une croissance inclusive et durable.