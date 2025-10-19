Tensions avec l'Algérie : la France veut reprendre le dialogue

Les relations entre la France et l’Algérie restent tendues depuis plus d’un an, avec un blocage notable dans les échanges sécuritaires et diplomatiques. Face à cette situation, Paris affirme vouloir relancer le dialogue afin de résoudre les points de friction et restaurer une coopération efficace, rapporte Ouest France.

La sécurité en jeu et la nécessité d’un dialogue

La France fait face à un vrai défi : l’absence de coopération sécuritaire avec Alger complique la gestion des ressortissants algériens visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, cette situation représente un « gros problème » pour les autorités françaises, comparables à un système de surveillance déconnecté : sans informations partagées, la capacité à anticiper et prévenir les menaces s’affaiblit fortement.

Depuis l’été 2024, les relations bilatérales se sont fortement détériorées, accentuées par des incidents sensibles comme l’incarcération de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal et la condamnation du journaliste français Christophe Gleizes. Malgré ces tensions, le ministre a souligné que l’accord franco-algérien de 1968 reste pleinement valide et qu’aucune remise en cause n’est « à l’ordre du jour ».

Une ouverture prudente vers l’apaisement

Pour sortir de l’impasse, Paris cherche à relancer un dialogue constructif avec Alger. Cette démarche vise non seulement à rétablir la circulation d’informations vitales pour la sécurité, mais aussi à poser les bases d’une coopération plus large dans des domaines sensibles, allant de la lutte contre le terrorisme aux échanges administratifs.

Si la situation reste délicate, l’initiative de Laurent Nunez montre une volonté de transformer une crise prolongée en opportunité de rétablir des liens pratiques. La reprise du dialogue pourrait ainsi permettre de régler concrètement les problèmes immédiats, tout en posant les fondations d’une relation bilatérale plus stable et fonctionnelle.