Tourisme au Maghreb : le Maroc bat toujours des records

Le Maroc continue de tracer sa route vers les sommets du tourisme mondial. À la fin septembre 2025, le royaume a accueilli 15 millions de visiteurs, un chiffre inédit qui représente une hausse de 14 % par rapport à la même période l’année précédente. L’annonce, faite par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et relayée par le média Lematin, consacre une performance qui ne doit rien au hasard : le pays récolte aujourd’hui les fruits d’une stratégie méthodique, fondée sur la diversification des marchés, l’amélioration de la connectivité aérienne et une promotion ciblée à l’international.

Le Maghreb, une région en regain d’attractivité

Le Maroc n’est pas seul à tirer profit de la relance touristique mondiale. Dans l’ensemble du Maghreb, la courbe repart à la hausse. La Tunisie a retrouvé des niveaux de fréquentation proches de ceux d’avant la pandémie, dopée par ses offres tout compris et ses stations balnéaires phares. L’Algérie, quant à elle, mise progressivement sur l’ouverture de son patrimoine saharien et culturel, encore méconnu du grand public. Cette dynamique régionale confirme que le Maghreb retrouve sa place sur la carte du tourisme mondial, mais c’est bien le Maroc qui domine les débats par sa constance et sa capacité à transformer chaque défi en levier d’expansion.

Une stratégie qui porte ses fruits

Le succès marocain repose sur une approche combinant modernisation et authenticité. L’extension des lignes aériennes vers l’Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis a fortement contribué à la fluidité des arrivées, tandis que les campagnes de communication ont su valoriser la diversité des expériences offertes : des souks colorés de Marrakech aux falaises de Chefchaouen, en passant par les côtes atlantiques prisées des surfeurs. Le ministère du Tourisme parle d’une stratégie « qui porte ses fruits »

Le pays mise désormais sur la qualité du séjour autant que sur la quantité de visiteurs, en soutenant les investissements dans l’hôtellerie durable, les circuits culturels et les initiatives communautaires. L’objectif est de consolider le tourisme comme un pilier économique créateur d’emplois et d’opportunités locales.