Ukraine : la Russie a-t-elle réussi à déstabiliser tout le réseau électrique ?

Après une nouvelle vague de frappes russes visant les infrastructures énergétiques, l’Ukraine fait face à des coupures d’électricité dans la quasi-totalité de ses régions. Les opérateurs multiplient les réparations d’urgence pour tenter de stabiliser un système sous forte pression, alors que les autorités appellent la population à limiter sa consommation.

Des coupures massives qui plongent le pays dans l’incertitude

Les autorités ukrainiennes ont annoncé mercredi des coupures d’électricité d’urgence dans presque toutes les régions du pays, conséquence directe des frappes russes contre les infrastructures énergétiques. Selon Ukrenergo, l’opérateur national, seule la région de Donetsk échappe pour l’instant à ces coupures, en raison de la concentration des combats.

L’entreprise DTEK, principal fournisseur privé d’électricité, a confirmé que plusieurs zones, dont Lviv, Odessa, Kyiv et sa région, sont touchées. Des travaux de rétablissement d’urgence sont en cours dans l’ensemble des régions affectées, tandis que les autorités appellent la population à utiliser l’électricité avec parcimonie afin d’éviter une surcharge du réseau. Ces mesures traduisent une dégradation de la situation énergétique du pays, plus grave que la veille selon les responsables ukrainiens.

Frappes russes et pression sur le réseau énergétique

Depuis plusieurs semaines, la Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, multipliant les frappes sur les centrales électriques et les installations de transport d’énergie. Ces attaques ont provoqué des coupures de courant dans de nombreuses régions, rendant la gestion du réseau de plus en plus complexe. Les autorités ukrainiennes estiment que ces bombardements visent à désorganiser le fonctionnement du système électrique national, alors que la saison froide approche.

Les travaux de remise en service se poursuivent, avec des infrastructures endommagées et une demande énergétique toujours forte. Chaque région tente de rétablir la distribution de manière progressive, mais le réseau reste instable. Les coupures répétées montrent la vulnérabilité du pays face aux frappes russes. À l’approche de l’hiver, la question n’est plus seulement de savoir si le courant peut être rétabli, mais si le réseau pourra résister aux prochaines attaques.