USA : Trump intensifie sa politique d’expulsions de migrants

Depuis le début de 2025, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche s’accompagne d’une intensification des expulsions de migrants vers leur pays d’origine ou des États tiers, touchant des ressortissants d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, parfois malgré le refus de certains pays d’accueillir ces personnes. Ces mesures ont suscité des critiques pour leur impact humanitaire et diplomatique, tout en mettant certains États partenaires dans une position délicate. Face à cette situation, le Guatemala a accepté de recevoir un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis, répondant à une promesse faite au secrétaire d’État américain, Marco Rubio, et cherchant à organiser leur retour vers leur pays d’origine dans des conditions respectueuses.

Le Guatemala prend en charge des expulsés

Un premier groupe de ressortissants étrangers a été accueilli par le Guatemala le 10 octobre 2025, conformément à un engagement pris avec les États-Unis. D’après l’agence chargée des migrations, trois Honduriens ont été transférés aux côtés de 56 Guatémaltèques. Les autorités locales ont prévu d’organiser leur retour vers le Honduras en veillant à ce que les conditions soient respectueuses, en coopération avec leur ministère des Affaires étrangères. Cet événement montre le dispositif complexe mis en place par Washington pour relocaliser les migrants, entre retour dans le pays d’origine et transfert vers des nations partenaires disposées à les recevoir.

L’exemple guatémaltèque montre que certains États d’Amérique centrale coopèrent tout en tentant de garantir un accueil acceptable, tandis que d’autres pays restent réticents, révélant les tensions et dilemmes liés à cette politique américaine.

Conséquences diplomatiques et sociales

Ces expulsions ne sont pas seulement une question de politique intérieure. Elles interrogent aussi la capacité des États à gérer l’arrivée soudaine de migrants et à assurer leur sécurité et leur dignité. Les flux de personnes déplacées peuvent peser sur les services locaux et engendrer des tensions sociales, tout en soulevant des interrogations sur les droits humains.

La volonté de l’administration Trump de contrôler strictement ses frontières se traduit donc par un jeu diplomatique délicat. Chaque transfert, même limité à quelques dizaines de personnes, devient un test des relations bilatérales et de la capacité des pays concernés à collaborer tout en protégeant les migrants. Cette dynamique montre que la gestion des expulsions dépasse la simple question migratoire et se transforme en un enjeu de négociation et de crédibilité internationale.

La politique d’expulsions de Trump montre comment des mesures strictes de contrôle migratoire peuvent rapidement prendre des dimensions diplomatiques et humanitaires, imposant aux pays partenaires de concilier coopération, respect des droits et réalités pratiques sur le terrain.