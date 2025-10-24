USA : un policier se tire dans la jambe pour "impressionner" son ex et finit condamné

Aux États-Unis, l’affaire Thomas Mascia, 28 ans, ancien policier de l’État de New York, a pris fin avec une peine de six mois de prison. Le jeune homme a reconnu avoir fabriqué de toutes pièces une fusillade dont il prétendait être la victime. Le 30 octobre 2024, il avait signalé qu’un automobiliste l’avait pris pour cible lors d’un contrôle sur la Southern State Parkway. Selon son rapport, un conducteur à bord d’une Dodge Charger noire, aux vitres teintées, lui aurait tiré dessus à plusieurs reprises, le blessant à la jambe et à la tête.

Mais l’enquête du procureur du comté de Nassau a rapidement révélé les incohérences de son récit. Aucune caméra de surveillance ne confirmait ses déclarations, et les enquêteurs ont fini par découvrir, à son domicile, un fusil correspondant au calibre des douilles retrouvées sur les lieux. L’attaque n’avait jamais eu lieu. Mascia s’était lui-même infligé ses blessures avant d’inventer un scénario d’agression raciste impliquant un « homme noir cagoulé ».

Une manipulation motivée par l’ego et le besoin de reconnaissance

Les motivations du policier, désormais radié, tiennent moins du drame policier que du désarroi personnel. Selon la procureure Anne Donnelly, Thomas Mascia avait agi pour que le public le voie comme un héros, espérant par là gagner admiration et reconnaissance, y compris auprès de son ex-compagne. Ce besoin d’attention a conduit à une manipulation élaborée, allant jusqu’à la mise en scène de preuves et à la rédaction d’un rapport mensonger.

Cette tentative d’impressionner a fini par ruiner sa carrière et entacher la réputation du corps auquel il appartenait. En mai 2025, Mascia a plaidé coupable pour faux signalement, falsification de preuves matérielles et faute officielle. Il a été condamné en octobre à une peine de prison, assortie de cinq ans de probation, d’un suivi psychiatrique obligatoire et du remboursement de près de 290 000 dollars pour les heures de travail gaspillées par les forces de l’ordre mobilisées inutilement.

Une affaire symptomatique d’une dérive personnelle

Cette histoire dépasse le simple fait divers. Elle illustre jusqu’où peut mener la recherche d’attention et de validation dans une société où l’image publique pèse lourdement sur la perception de soi. En tentant de créer sa propre légende, Thomas Mascia a perdu ce qu’il voulait préserver : son statut, son honneur et sa crédibilité.