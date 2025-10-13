Vatican : un homme urine sur l’autel sacré de Saint-Pierre en pleine messe (vidéo)

Vendredi dernier, la basilique Saint-Pierre a été le théâtre d’une scène aussi choquante qu’inimaginable. Devant des centaines de visiteurs stupéfaits, un homme est monté sur les marches de l’autel de la Confession — celui-là même où le pape célèbre habituellement la messe — avant de baisser son pantalon et d’uriner sur le marbre sacré rapporte plusieurs sources dont The Times of India. La célébration de 9 heures se déroulait alors, sous le regard horrifié des fidèles et des touristes, témoins d’un geste que beaucoup ont qualifié d’acte de profanation absolue.

Les agents de sécurité sont intervenus rapidement pour maîtriser l’individu, le faire descendre de l’autel et l’escorter hors de la basilique. Des vidéos filmées sur place montrent l’homme, visiblement agité, remettant son pantalon sous les cris de stupéfaction des personnes présentes. Le Saint-Siège n’a pas publié de communiqué officiel, mais selon des sources proches du Vatican, le pape Léon XIV aurait été personnellement informé et profondément choqué par l’incident. À cette heure, aucune information n’a filtré sur l’identité de l’auteur ni sur les suites judiciaires possibles.

Des précédents inquiétants au même lieu

Cet événement n’est pas isolé. En juin 2023 déjà, un ressortissant polonais avait attiré l’attention du monde entier en montant nu sur ce même autel avec les mots « Save children of Ukraine » inscrits sur son dos. Il voulait, disait-il, alerter sur les souffrances liées à la guerre. Le geste, bien que porteur d’un message politique, avait profondément choqué les croyants et conduit à la tenue d’un rite pénitentiel destiné à “réparer” symboliquement la profanation du lieu.

L’épisode survenu vendredi dernier rappelle combien ce sanctuaire millénaire, cœur spirituel du catholicisme, attire parfois des individus cherchant à frapper les consciences. Dans un monde où les images se propagent instantanément, ces actes spectaculaires trouvent une résonance immédiate, brouillant la frontière entre protestation, déséquilibre et pure provocation.

Une blessure symbolique pour

L’autel de la basilique Saint-Pierre n’est pas un simple mobilier liturgique : il incarne la continuité du culte catholique et la centralité de la foi. Le voir souillé en pleine célébration revient, pour de nombreux croyants, à assister à une atteinte directe au cœur de leur spiritualité. L’incident met également en lumière la vulnérabilité de lieux pourtant étroitement surveillés. Malgré un dispositif de sécurité sophistiqué, le Vatican reste un espace ouvert, traversé chaque jour par des milliers de visiteurs. Cette porosité rend toute prévention absolue presque impossible, surtout face à des gestes soudains et imprévisibles.