Vivre dans l'espace : Elon Musk et Jeff Bezos, 2 visions differentes

En matière de spatial, deux entrepreneurs tirent le marché vers le haut. Il s’agit d’Elon Musk, à la tête de SpaceX et de Jeff Bezos, qui n’est autre que le fondateur d’Amazon et de Blue Origin. À l’occasion de l’Italian Tech Week, ce dernier s’est d’ailleurs exprimé, évoquant sans détours, l’avenir de l’Homme dans l’espace.

Sa vision ? D’ici 10 à 20 ans, nous pourrions être des millions à vivre hors de la Terre. Une vision qui repose sur son projet de colonisation spatiale. Les habitants pourraient alors choisir de partir s’installer ici ou là, partout dans l’univers. Une sorte de nouvelle conquête, basée sur les volontés de chacun d’explorer le monde qui nous entoure. Une vision surprenante, mais que Bezos considère comme réaliste.

Bezos compte sur le développement technologique

Pour parvenir à cette finalité, Jeff Bezos imagine notamment l’utilisation de robots pour mener à bien certaines missions et tâches traditionnellement effectuées par les humains, mais sur d’autres sols, comme celui de la Lune par exemple. Ainsi, les travaux complexes deviendraient finalement beaucoup rapides à effectuer et donc, plus rentables.

Une approche qui permet à l’Homme de se concentrer sur l’essentiel, préparer le terrain pour son arrivée prochaine. C’est en ce sens que Bezos continue d’investir massivement dans le développement de Blue Origin, sa société qui collabore désormais avec la NASA, notamment dans le cadre de la mission ESCAPADE, qui vise à explorer les interactions entre Mars et les vents solaires.

Elon Musk ne jure que par Mars

Une vision assez différente de celle d’Elon Musk, qui lui, ne vit que pour Mars. Selon lui, il est possible qu’à terme, nous parvenions à nous installer sur Mars. Cependant, il faudra convaincre 100.000 personnes au moins de s’y rendre et surtout, trouver une façon d’acheminer jusqu’à un million de tonnes de fret sur place (ce qui coûterait environ 100 millions de dollars).