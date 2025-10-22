Vladimir Poutine : pourquoi Trump appelle Xi Jinping à la rescousse

Le président Donald Trump cherche à impliquer Xi Jinping dans la résolution de la guerre en Ukraine, misant sur le poids diplomatique du dirigeant chinois pour infléchir la position de Vladimir Poutine. Lors d’un échange avec le nouveau secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, à la Maison-Blanche, le président américain a évoqué son intention d’aborder le sujet avec son homologue chinois lors du sommet de l’Apec, prévu en Corée du Sud.

Un pari sur l’influence de Pékin

Pour Donald Trump, la Chine dispose d’un levier que peu d’autres puissances possèdent : la capacité d’influencer Moscou sans confrontation directe. Pékin entretient depuis plusieurs années une relation pragmatique avec le Kremlin, fondée sur des intérêts stratégiques communs et un rejet partagé de l’hégémonie occidentale. En sollicitant Xi Jinping, Washington espère que ce partenariat sino-russe puisse devenir une passerelle vers un compromis, plutôt qu’un obstacle.

Le président américain semble miser sur une forme de diplomatie triangulaire, rappelant celle pratiquée au XXe siècle pour équilibrer les rapports de force mondiaux. L’objectif affiché est d’amener Vladimir Poutine à considérer une issue négociée, en s’appuyant sur l’influence personnelle de Xi Jinping.

Une alliance russo-chinoise consolidée

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les liens entre la Russie et la Chine se sont nettement renforcés. Les échanges économiques se sont intensifiés, notamment dans le domaine énergétique, tandis que les deux pays multiplient les exercices militaires conjoints. Pékin n’a pas condamné l’offensive russe, préférant se positionner comme un médiateur potentiel, tout en protégeant ses propres intérêts. Cette coopération accrue a permis à Moscou d’atténuer l’impact des sanctions occidentales, renforçant ainsi la dépendance mutuelle entre les deux capitales.

C’est dans ce cadre que Donald Trump espère voir Xi Jinping jouer un rôle constructif. En s’adressant directement au président chinois, il reconnaît implicitement l’importance de Pékin dans la stabilité mondiale et dans l’équilibre du conflit ukrainien.

Un test pour la diplomatie mondiale

L’éventuelle rencontre entre Trump et Xi à Séoul pourrait marquer un tournant diplomatique. Si la Chine choisit de répondre à cet appel, elle pourrait s’affirmer comme un acteur incontournable dans la recherche d’une issue politique à la guerre. Dans le cas contraire, le rapprochement russo-chinois continuerait de compliquer les efforts occidentaux pour contenir Vladimir Poutine.

Cette initiative montre une tentative de repositionner les relations internationales sur la négociation plutôt que sur la confrontation. Reste à savoir si Xi Jinping acceptera de jouer ce rôle d’intermédiaire, entre une Russie défiant l’ordre occidental et une Amérique cherchant à éviter une escalade durable.