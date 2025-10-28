Voyage aux USA : les étrangers vont devoir se soumettre à une nouvelle exigence

Se rendre aux États-Unis va bientôt impliquer une étape supplémentaire pour les voyageurs. À partir du 26 décembre 2025, conformément à la règle publiée dans le Registre fédéral, toute personne n’ayant pas la nationalité américaine devra se soumettre à une nouvelle procédure de contrôle biométrique. Cette mesure, décidée par le Département de la Sécurité intérieure (DHS), vise à renforcer la vérification de l’identité des étrangers à leur entrée et à leur sortie du territoire.

Des contrôles renforcés à l’arrivée et au départ

Le DHS a annoncé que tous les non‑citoyens se verront prendre une photo à leur arrivée et à leur départ. Selon la situation, les agents pourront également collecter d’autres données biométriques, comme les empreintes digitales, afin d’assurer une identification plus fiable. Ces informations seront conservées pour jusqu’à 75 ans, ce qui permet de suivre le passage des voyageurs sur le long terme et de disposer d’un historique détaillé en cas de besoin.

Cette décision s’accompagne d’un objectif clair : réduire les risques liés aux documents de voyage frauduleux, aux dépassements de visa et aux séjours non autorisés. Le DHS souligne également que cette collecte vise à corriger les erreurs dans les données biographiques des voyageurs, afin que chaque individu puisse être correctement identifié et suivi. Les voyageurs devront donc s’attendre à des procédures plus longues aux postes frontaliers, même pour des séjours de courte durée.

Un durcissement progressif de la politique migratoire

Depuis le retour de Donald Trump à la présidence, les règles concernant l’immigration ont été durcies. L’exécutif privilégie une approche plus centralisée et stricte, visant à mieux contrôler les entrées et sorties du pays et à limiter les séjours prolongés ou irréguliers. Les mesures mises en place ne cherchent plus à simplifier les formalités, mais à garantir une surveillance plus stricte des voyageurs étrangers.

Les autorités souhaitent identifier chaque personne de manière précise, de l’embarquement jusqu’au départ, en s’appuyant sur des outils technologiques avancés. Pour les visiteurs, cela signifie que les contrôles pourraient être plus systématiques et plus minutieux, et que les données collectées serviront à une gestion continue de la sécurité aux frontières.