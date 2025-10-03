« Wizkid est le meilleur » : la chanteuse Seyi Shay raconte pourquoi il la fascine

La chanteuse nigériane Seyi Shay n’a pas mâché ses mots lorsqu’il s’est agi d’évaluer les artistes avec lesquels elle a collaboré. Pour elle, un seul nom domine cette galaxie de talents : Wizkid. Dans une déclaration relayée par Wave NG, elle a confié que, malgré des duos avec les plus grands noms de l’industrie musicale nigériane, aucun n’égale la singularité et la créativité de l’interprète de Essence.

Wizkid, une figure incontournable

Depuis plus d’une décennie, Wizkid s’est imposé comme l’un des artistes africains les plus influents. Ses chansons parcourent les continents et lui ont valu une reconnaissance internationale qui dépasse largement les frontières du Nigeria. Son nom est désormais cité aux côtés d’autres poids lourds comme Davido et Burna Boy, chacun incarnant un visage différent de la musique afrobeat contemporaine. Mais aux yeux de Seyi Shay, Wizkid occupe une place à part, presque intouchable.

Plus qu’un collaborateur, un ami

Seyi Shay raconte qu’au fil du temps, sa relation avec Wizkid a évolué au-delà de la musique. D’abord partenaires en studio, ils ont fini par tisser des liens d’amitié sincères. Elle décrit un artiste au talent presque surnaturel, capable de créer de la musique même dans des moments inattendus, comme lors d’un repas. Cette aisance créative, dit-elle, l’a fascinée au point de la convaincre qu’il fonctionne « comme un magicien ».

Pour elle, Wizkid n’est pas seulement un chanteur charismatique, c’est un artiste doté d’une intelligence fine et d’une capacité d’observation rare. Ses conseils sur les pièges de l’industrie, notamment sur la vigilance à adopter face aux comportements intéressés, l’ont profondément marquée. Cette proximité nourrit une admiration qui dépasse le cadre professionnel.