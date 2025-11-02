Après les menaces de Trump, Poutine vole au secours de Maduro

L’arrivée d’un avion militaire russe à Caracas a ravivé les tensions entre le Venezuela et les États-Unis. Ce mouvement discret a suivi l’appel du président Nicolás Maduro à plusieurs alliés, alors que les relations avec Washington connaissent une détérioration supplémentaire.

Un avion sous sanctions américaines atterrit discrètement à Caracas

Selon les données de suivi aérien, un Il-76 exploité par la compagnie Aviacon Zitotrans a atterri le 26 octobre à Caracas après avoir contourné l’espace aérien occidental. Cet appareil est connu pour avoir servi au transport de matériel militaire et d’anciens membres de la milice Wagner. Washington considère la société russe qui l’opère comme un intermédiaire de Moscou lié à des activités illicites, ce qui lui vaut des sanctions.

L’arrivée de cet appareil est intervenue peu après un message adressé par Nicolás Maduro à Vladimir Poutine. Il y demandait des équipements militaires tels que des systèmes de défense radar, des avions modernisés et des capacités de missiles. Caracas a également proposé d’actualiser sa flotte de chasseurs Su-30MK2 en coopération avec Rostec. Parallèlement, le Venezuela souhaite obtenir de la Chine des radars plus performants et de l’Iran des drones ainsi que des dispositifs de brouillage GPS.

Soutien affiché de Moscou à Caracas

Moscou a assuré soutenir la souveraineté du Venezuela et indiqué pouvoir répondre aux demandes de son partenaire si nécessaire. Pour les autorités vénézuéliennes, ces sollicitations sont liées à la montée des tensions avec Washington depuis que Donald Trump a accusé Nicolás Maduro de diriger un régime qualifié de narco-terroriste. Les autorités américaines affirment viser des réseaux de narcotrafic qui alimenteraient les États-Unis.

Au cours des dernières semaines, des forces américaines ont mené des opérations près du Venezuela. Des frappes navales ont été menées en mer des Caraïbes et dans le Pacifique contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue. Des navires militaires ont été déployés dans la région, et une base navale basée à Porto Rico a été réactivée pour renforcer la présence américaine. Ce déploiement a été perçu par Caracas comme une pression supplémentaire.

Alliances renforcées face à Washington

La démarche du Venezuela ne se limite pas à Moscou. Des demandes similaires ont été adressées à la Chine et à l’Iran, avec l’objectif de renforcer la défense du pays. Ces approches reflètent la volonté de diversifier les partenariats et d’accéder à de nouvelles technologies militaires, alors que Washington multiplie les mises en garde à l’égard de Caracas.

La diplomatie russe a réaffirmé sa volonté de rester un partenaire du Venezuela. Les autorités vénézuéliennes affirment vouloir protéger leur territoire face à ce qu’elles considèrent comme une menace directe et soulignent le rôle de leurs alliés pour obtenir un appui militaire.

La présence de l’Il-76 militaire montre la place prise par la Russie dans ce dossier. Le renforcement annoncé des coopérations de défense pourrait influencer les relations régionales et confirmer l’implication croissante d’acteurs extérieurs dans les tensions entre Caracas et Washington.