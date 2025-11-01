Bénin : La nouvelle révision constitutionnelle est « inopportune », selon Daniel Edah

L’ancien candidat à la présidentielle, Daniel Edah, a adressé ce samedi 1er novembre une lettre ouverte au président Patrice Talon. Dans ce texte publié sur sa page Facebook, le membre du parti Les Démocrates exprime son opposition au nouveau projet de révision constitutionnelle introduit à l’Assemblée nationale, à quelques mois des élections générales.

Dans sa correspondance, Daniel Edah dénonce ce qu’il considère comme une manœuvre politique visant à tirer profit de la fragilisation du principal parti d’opposition, Les Démocrates, après la démission récente de plusieurs de ses députés. Selon lui, cette situation a permis la disparition de la « minorité de blocage » qui avait empêché la précédente tentative de révision. L’ancien aspirant à l’investiture de son parti estime que « le terrain semble désormais favorable » à l’adoption du texte, mais juge la démarche « inopportune » et « opportuniste », car elle intervient « en pleine période électorale ».

Bien que formellement portée par des députés, Daniel Edah considère que l’initiative « émane en réalité du chef de l’État », estimant que les parlementaires de la majorité n’auraient pas engagé une telle procédure sans « l’aval de leur patron politique ». Il invite Patrice Talon à démontrer le contraire, l’appelant à se désolidariser d’un projet qui, selon lui, « créerait des avantages à vie pour ceux à qui le pays a déjà tout donné » et « offrirait un refuge politique à ceux que le peuple aurait rejetés ».

Un risque pour la stabilité et la démocratie

Dans sa lettre, Daniel Edah met en garde contre les « desseins inavouables » d’un texte susceptible de « museler le peuple » et d’installer « un système de monolithisme politique rappelant tristement le Parti de la Révolution Populaire du Bénin ». Il estime qu’une telle réforme serait source « d’instabilité institutionnelle et d’insécurité juridique » et qu’elle risquerait de « décourager l’investissement direct étranger ».

L’ancien cadre du parti de l’opposition appelle le chef de l’État à renoncer à cette initiative, jugeant qu’« à quelques semaines de la fin de la législature », les députés « n’ont plus la légitimité morale pour engager une telle réforme ». Il affirme que le président Talon, sauf à vouloir « empoisonner le mandat de son successeur », ne devrait pas s’engager sur cette voie.

Appel à la sagesse et au dialogue

Reconnaissant le pouvoir du chef de l’État et « le monopole de la violence d’État », Daniel Edah invite néanmoins Patrice Talon à « faire un usage mesuré de son autorité » et à privilégier le dialogue avec la population. Pour lui, si le projet de révision est jugé indispensable, il devrait être soumis au référendum, afin de « respecter la volonté populaire » et de témoigner « d’une élégance politique ».

L’homme politique évoque un climat national tendu et un dispositif sécuritaire renforcé, qu’il interprète comme un signe de « dissuasion et de répression ». Mais il avertit : « aucune violence d’État ne peut arrêter un peuple exaspéré, acculé et déterminé ». Daniel Edah en appelle au sens de la responsabilité du président Talon, l’exhortant à « ne pas s’enfermer dans une logique d’imposition », mais à « privilégier la paix, la démocratie et le développement du pays ».