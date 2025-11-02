Bénin : Le président du Parlement sénégalais découvre Ouidah, capitale du tourisme mémoriel

En séjour officiel au Bénin à l’invitation de son homologue béninois Louis Gbèhounou Vlavonou, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a consacré la journée du samedi 1er novembre 2025 à une immersion dans la cité historique de Ouidah. Une étape culturelle et symbolique qui lui a permis de découvrir le riche patrimoine de cette ville emblématique de la mémoire de la traite négrière.

Accompagné de sa délégation, l’hôte du Parlement béninois a entamé sa visite au temple des Pythons, sanctuaire vaudou devenu site touristique majeur. Guidé par M. Nadal Gbossa, il a parcouru ce lieu de culte avant de signer le livre d’or. En face, il a marqué un arrêt à la Basilique Immaculée Conception de Ouidah, saluant la coexistence pacifique des religions dans la ville, où église, mosquée et temple partagent le même espace. La délégation sénégalaise s’est ensuite rendue dans la forêt sacrée de Kpassè, haut lieu du patrimoine houéda.

Le guide a retracé l’histoire du roi Kpassè, fondateur du royaume, dont la disparition mystique au XVIIᵉ siècle aurait conféré au site sa sacralité. Aujourd’hui, cette forêt est considérée comme un musée à ciel ouvert. Le parcours s’est achevé sur la mythique Route de l’Esclave, toujours en réhabilitation. De la place des enchères à la Porte du Non-Retour, le président Ndiaye a suivi les traces des captifs embarqués pour les Amériques. « Le ressenti est le même qu’à l’île de Gorée au Sénégal », a-t-il confié, ému par la force du symbole et la similitude des destins brisés par l’histoire.

Au terme de la visite, il a appelé à transformer cette mémoire douloureuse en levier de développement. « Avant, on forçait nos ancêtres à partir ; aujourd’hui, notre jeunesse brave la mer pour l’Europe. À nous de créer les conditions pour qu’elle reste et bâtisse nos pays », a-t-il déclaré. Le président Ndiaye a salué les efforts du président Patrice Talon pour faire de Ouidah la capitale touristique du Bénin et a exprimé le souhait que le Sénégal s’inspire de cette démarche pour valoriser ses propres sites mémoriels, notamment Gorée.