Bénin : Vlavonou rend hommage à Me Agbodjo

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a exprimé une profonde estime à l’égard de Me Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates dont la candidature a été invalidée par la Cour constitutionnelle. L’hommage a été rendu vendredi, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année, au palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Dans son adresse, le président du Parlement a mis en avant « la hauteur d’esprit et la dignité républicaine » de Me Agbodjo, saluant la sérénité avec laquelle l’opposant a accueilli la décision de la Cour. Louis Vlavonou a décrit cette attitude comme un modèle à suivre dans un environnement politique souvent traversé par les passions.

L’appel à la concorde et à la paix

« Malgré la déception légitime qui aurait pu nourrir la rancune ou la révolte, il a choisi la voie du pardon, de la tempérance et de la paix », a déclaré le président de l’Assemblée nationale. Pour lui, le message de Me Agbodjo, qui invite à rejeter toute forme de violence et à préserver la concorde nationale, mérite d’être relayé par tous les acteurs politiques et institutionnels, ainsi que par les citoyens.

Mettre l’amour du pays au-dessus des intérêts partisans

Louis Vlavonou a insisté sur la portée symbolique de cette posture, qu’il estime essentielle à la consolidation de la démocratie béninoise. « L’attitude de Me Agbodjo doit inspirer, car elle place l’amour du Bénin au-dessus des ambitions partisanes », a-t-il ajouté. Le président du Parlement a conclu en rappelant que la stabilité politique et la paix sociale reposent sur la retenue, le respect mutuel et l’attachement à l’intérêt national. Rappelons que, Me Renaud Agbodjo s’était exprimé depuis son cabinet à Jéricho dans la matinée du mardi 28 octobre 2025.

Cette réaction est intervenue après la décision de la Cour constitutionnelle qui confirme le rejet de sa candidature et de celle de M. Lodjou par la Commission électorale nationale autonome. L’avocat a pris acte de cette décision et a adressé un message à l’endroit du ministre d’État Romuald Wadagni, candidat à la prochaine élection présidentielle. L’ancien candidat a appelé ses partisans à la retenue et à la paix. Il a demandé au peuple béninois d’éviter toute réaction de colère ou de représailles et de privilégier le dialogue. Selon lui, chaque épreuve politique doit être comprise comme une étape de la vie nationale.