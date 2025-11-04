Création d’un Sénat au Bénin : Nourou-dine Saka Saley lance un appel

Le projet de révision de la Constitution, introduit à l’Assemblée nationale le 31 octobre 2025 par les groupes parlementaires de la majorité présidentielle — l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) — ravive le débat politique au Bénin. La proposition de loi, qui prévoit notamment la création d’un Sénat, suscite de vives réactions. Parmi elles, celle du juriste Nourou-dine Saka Saley, qui met en garde contre « un changement complet de la forme républicaine du pays » et appelle à une prise de parole des anciens présidents d’institutions.

Dans une vidéo diffusée sur TikTok, Nourou-dine Saka Saley a directement interpellé plusieurs figures de la vie institutionnelle béninoise. Il s’adresse d’abord à Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale, qu’il qualifie de « fruit de la contradiction et de l’équilibre des pouvoirs ». À ses yeux, l’ancien président du Parlement représente une voix morale capable de rappeler l’importance du pluralisme et du débat démocratique, alors que la nouvelle réforme est introduite à quelques mois de la présidentielle de 2026.

Il exhorte aussi les anciens présidents de la Cour constitutionnelle — Me Robert Dossou, le professeur Théodore Holo et Mme Élisabeth Pognon — à se prononcer publiquement sur le texte. Pour lui, ces personnalités demeurent des « baromètres de la démocratie » et des témoins privilégiés des « heures glorieuses de la jurisprudence constitutionnelle » béninoise. Il les invite à « refuser de cautionner toute initiative qui remettrait en cause les libertés fondamentales et l’équilibre républicain ».

Une mise en garde contre un “nouveau type de contrôle”

Au-delà de cet appel, Nourou-dine Saka Saley s’inquiète du contenu même de la proposition de loi. Selon lui, la création d’un Sénat reviendrait à introduire « des autorités non élues, auto-désignées, dotées d’un pouvoir de contrôle et de reformulation des décisions prises par les institutions issues du suffrage universel ». Une telle disposition, estime-t-il, « placerait une institution au-dessus des autorités constitutionnellement élues », ce qui transformerait radicalement la nature du régime politique béninois. « Si cette loi est adoptée, nous ne serons plus dans la même République », prévient-il, craignant une dérive vers un modèle où la démocratie représentative serait affaiblie.

Une inquiétude sur l’avenir du pluralisme politique

Nourou-dine Saka Saley relie cette révision constitutionnelle à une tendance plus large de restriction des libertés publiques observée, selon lui, depuis 2016. Il cite la suppression du droit de grève et « la criminalisation progressive de l’expression politique » à travers certaines lois sur le numérique et le code pénal. Il redoute que la réforme « installe dans notre subconscient que la majorité sera toujours du côté du pouvoir », compromettant ainsi la possibilité d’une opposition effective.

L’acteur politique met également en garde contre « le retour des militaires au centre de la décision politique », estimant que le projet de Sénat pourrait ouvrir la voie à un « nouveau type de contrôle des autorités élues ». « Le devenir de notre nation se joue aujourd’hui à l’Assemblée nationale », fait-il remarquer.