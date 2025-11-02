Russie : l'Ukraine annonce une nouvelle initiative auprès de l'UE

Kiev cherche à relancer les discussions avec l’Union européenne autour de nouveaux moyens économiques pour freiner les revenus de la Russie. Les autorités ukrainiennes souhaitent proposer une mesure alternative face aux difficultés rencontrées au sein de l’UE pour étendre les sanctions existantes.

Kiev évoque des taxes ciblées

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, a indiqué que son gouvernement souhaite demander à Bruxelles d’examiner l’option d’appliquer des taxes plus élevées sur certains biens russes encore autorisés à entrer sur le marché européen. L’objectif serait de réduire les bénéfices que Moscou tire de ces échanges, en utilisant un instrument différent des sanctions habituelles.

Cette piste apparaît alors que plusieurs capitales européennes ne soutiennent pas l’idée d’un nouveau train de sanctions, ce qui bloque tout consensus. Le recours à des droits de douane pourrait ainsi devenir une alternative pour limiter les importations russes concernées, sans réviser l’ensemble de la politique de sanctions. Kiev prévoit d’en discuter avec les États membres afin d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de ce mécanisme.

Guerre prolongée et soutien européen

La guerre en Ukraine se poursuit avec de lourds combats et des pertes importantes. Malgré l’aide financière, humanitaire et militaire reçue de plusieurs alliés, les forces ukrainiennes affrontent toujours une pression constante de l’armée russe. Les infrastructures, notamment énergétiques, ont été régulièrement visées, compliquant l’organisation de la vie quotidienne et l’effort de défense. Cette situation pousse les autorités ukrainiennes à rechercher de nouveaux leviers européens pour affaiblir davantage l’économie russe et maintenir leur capacité de résistance.

Une coordination attendue avec l’UE

Le président Volodymyr Zelensky et son ministre des Affaires étrangères souhaitent engager des échanges approfondis avec les institutions européennes afin d’identifier les catégories de produits pouvant être concernées par une hausse tarifaire. Cette approche serait présentée comme un complément aux mesures déjà appliquées par l’UE, afin de ne pas ouvrir de nouvelles divisions entre États membres.

Cette proposition ouvre une nouvelle phase de dialogue entre Kiev et Bruxelles. Elle vise à renforcer la pression économique exercée contre la Russie tout en tenant compte des positions contrastées observées au sein des pays européens.