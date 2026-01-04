Après la capture de Maduro, Trump menace la présidente par intérim

La capture de Nicolás Maduro par les forces américaines a plongé le Venezuela dans une situation politique tendue. Dans la foulée, la vice-présidente Delcy Rodríguez a été désignée présidente par intérim par la Cour suprême vénézuélienne et reconnue par certains responsables militaires du pays. Elle a immédiatement réaffirmé que Maduro restait le président légitime et a condamné l’intervention étrangère, appelant à l’unité nationale pour défendre la souveraineté du pays. Ces déclarations ont ouvert la voie à une confrontation directe entre le gouvernement intérimaire et les États-Unis, déjà engagés dans des opérations militaires sur le territoire vénézuélien.

Trump affirme sa position et étend les menaces à d’autres pays

Alors que Delcy Rodríguez assume ses fonctions provisoires, Donald Trump a réagi dans une interview accordée au magazine The Atlantic. Il a défendu l’opération contre Maduro, estimant qu’un changement de régime représentait une meilleure option que la situation actuelle au Venezuela. Trump a également adressé un avertissement à la présidente intérimaire, laissant entendre que ses conséquences pourraient être plus sévères que celles subies par Maduro si elle ne respectait pas ce qu’il considérait comme « juste ». Le président américain a en outre suggéré que d’autres nations pourraient être concernées par de possibles interventions, mentionnant le Groenland, territoire danois intégré à l’OTAN, comme un exemple de zone stratégique pour Washington.

Delcy Rodríguez face à une légitimité contestée et des défis immédiats

La désignation de Delcy Rodríguez révèle la vulnérabilité du Venezuela dans cette période critique. En tant que présidente par intérim, elle doit faire face à une forte contestation internationale tout en étant sous la menace directe des États-Unis. Elle a souligné la nécessité d’assurer la continuité des institutions et de protéger la population, mais son pouvoir réel pourrait être restreint par les pressions extérieures et les tensions internes. Cette situation montre un affrontement inédit entre souveraineté nationale et influence militaire américaine.

L’avenir proche du pays demeure très incertain. Delcy Rodríguez devra concilier la défense de Maduro, la gestion quotidienne du Venezuela et la pression exercée par Washington, qui fixe de manière tangible les limites de l’action de son gouvernement intérimaire.