Après la capture de Maduro, Trump parle de Poutine et la guerre en Ukraine

L’administration américaine vient de réaliser une opération militaire spectaculaire sur le sol vénézuélien. Durant la nuit du 2 au 3 janvier 2026, des forces spéciales ont mené des frappes sur Caracas et plusieurs villes stratégiques, aboutissant à l’arrestation de Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores. Baptisée « Absolute Resolve », cette intervention sans précédent a mobilisé 150 aéronefs et des hélicoptères Chinook. Le couple présidentiel vénézuélien a été exfiltré vers les États-Unis pour y répondre d’accusations de narcoterrorisme devant un tribunal fédéral de New York. Quelques heures après avoir revendiqué cette opération depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, Donald Trump a tenu des propos inattendus concernant le conflit ukrainien et le dirigeant russe.

Trump exprime sa déception face aux pertes en Ukraine

Lors de sa conférence de presse ce samedi 3 janvier, le président américain n’a pas caché son agacement vis-à-vis de Vladimir Poutine. « Je ne suis pas enthousiasmé par Poutine, il tue trop de gens », a déclaré Trump en référence aux opérations militaires russes qui se poursuivent en Ukraine. Cette sortie marque un durcissement notable du ton de la Maison-Blanche envers Moscou, alors que l’administration américaine multiplie les tentatives diplomatiques pour mettre fin au conflit.

Le locataire de la Maison-Blanche a également reconnu que résoudre la crise ukrainienne s’avérait bien plus complexe que prévu. Contrairement à ses promesses de campagne d’arrêter la guerre dès son premier jour de mandat, Trump admet désormais les difficultés rencontrées. Les négociations récentes entre Washington et Kiev semblaient pourtant prometteuses, avec une rencontre entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui avait suscité un certain optimisme.

Le Kremlin complique les efforts de paix américains

Toutefois, Poutine a rapidement douché ces espoirs en annonçant lundi dernier qu’il réévaluait la position russe concernant d’éventuelles négociations. Le dirigeant russe a justifié ce revirement en accusant l’Ukraine d’avoir visé l’une de ses résidences présidentielles par une frappe de drone, allégations fermement démenties par Kiev qui y voit une manœuvre pour saboter les pourparlers de paix.

Dans un premier temps, Trump s’était dit très contrarié par cette prétendue attaque contre la résidence de Poutine. Les responsables ukrainiens ont cependant qualifié ces accusations de tactique délibérée visant à bloquer toute avancée diplomatique. Cette séquence montre la fragilité des discussions en cours et les obstacles persistants qui entravent un règlement pacifique du conflit déclenché en février 2022.

La juxtaposition de ces deux dossiers – l’intervention musclée au Venezuela et les tensions renouvelées avec la Russie – révèle une administration Trump confrontée à des défis géopolitiques multiples. Tandis que Washington démontre sa capacité à mener des opérations militaires audacieuses en Amérique latine, le président américain mesure la difficulté à imposer sa volonté face à Moscou. Cette double actualité souligne également les priorités fluctuantes d’une politique étrangère américaine qui oscille entre interventionnisme direct et recherche de solutions négociées selon les théâtres d’opération.