USA : Nicolás Maduro et son épouse inculpés par la justice

Les relations entre Washington et Caracas ont basculé dans une phase d’extrême tension après une séquence militaire et judiciaire sans précédent. Dans les jours précédant l’annonce officielle de poursuites pénales, les États-Unis ont mené des bombardements ciblés au Venezuela, provoquant de fortes explosions dans plusieurs zones stratégiques, notamment autour de la capitale. Peu après ces frappes, le président américain Donald Trump a déclaré que le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores avaient été capturés puis exfiltrés hors du pays. C’est dans ce climat déjà explosif que la justice américaine a rendu publique leur inculpation, donnant une dimension judiciaire majeure à une opération jusque-là présentée comme strictement militaire.

Inculpation de Nicolás Maduro et Cilia Flores par la justice américaine

Le département américain de la Justice a annoncé que Nicolás Maduro et Cilia Flores sont désormais poursuivis devant les tribunaux fédéraux américains. Les chefs d’accusation visent des faits lourds, liés principalement au narcotrafic et à l’usage de la violence armée. Les autorités judiciaires américaines reprochent au président vénézuélien un rôle central dans des réseaux de trafic de cocaïne, avec des accusations de complot en lien avec des organisations qualifiées de narcoterroristes. À cela s’ajoutent des charges portant sur la possession et l’utilisation d’armes de guerre, notamment des mitrailleuses et des engins destructeurs.

Cilia Flores est également visée par ces poursuites, les procureurs estimant qu’elle aurait pris part aux mêmes activités criminelles. Selon la communication officielle du département de la Justice, le couple présidentiel devra répondre de ces accusations devant la justice américaine, sur le sol des États-Unis. Cette précision marque une rupture nette avec les précédentes procédures engagées par Washington, qui s’étaient jusqu’ici traduites par des sanctions économiques, des mandats d’arrêt symboliques ou des primes offertes pour toute information menant à l’arrestation de responsables vénézuéliens.

Publicité

L’annonce de ces inculpations a été accompagnée d’un message de fermeté de la part des autorités américaines, qui affirment vouloir aller au bout de la procédure judiciaire. La procureure générale Pamela Bondi a salué une opération qu’elle juge concluante et a publiquement rendu hommage au chef de l’exécutif américain pour son implication directe dans cette affaire.

Opération militaire américaine au Venezuela et réactions internationales

L’aspect judiciaire de cette affaire ne peut être dissocié de l’opération militaire qui l’a précédé. Selon les déclarations américaines, l’intervention menée au Venezuela aurait permis l’arrestation puis l’exfiltration de Nicolás Maduro et de son épouse. Des habitants de Caracas ont rapporté des explosions, ainsi que des survols d’appareils militaires, au moment des frappes. Le gouvernement vénézuélien a immédiatement dénoncé ce qu’il qualifie d’agression militaire grave, accusant Washington de violer la souveraineté nationale.

Du côté américain, cette action est présentée comme l’aboutissement de plusieurs mois de pression accrue sur Caracas. Les États-Unis avaient renforcé leur présence navale dans les Caraïbes et multiplié les opérations contre des navires soupçonnés de participer au trafic de drogue. Les autorités américaines affirment que ces actions visaient des réseaux criminels et non la population civile, tout en assumant le caractère offensif de l’opération ayant conduit à la capture du couple présidentiel.