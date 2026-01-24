Bénin : Boni Yayi réapparaît en public à Tchaourou après les élections

L’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, s’est montré en public ce samedi 24 janvier 2026 à Tchaourou. Cette sortie marque sa première présence officielle depuis son annonce de retraite sanitaire intervenue plusieurs semaines plus tôt.

Le président du parti Les Démocrates a pris part à un colloque scientifique organisé en hommage au Professeur Karim Dramane. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, et l’ancien ministre François Abiola. L’événement s’est déroulé dans un cadre consacré à la mémoire et à l’œuvre du professeur honoré.

Cette apparition intervient après une période de discrétion de l’ancien chef de l’État, observée durant la séquence électorale récente. Durant cette phase, Boni Yayi n’a pas pris part publiquement aux activités de campagne et n’a diffusé aucune consigne politique officielle. Son parti n’a finalement pas obtenu de représentation au Parlement à l’issue du scrutin législatif.

Avant son retrait temporaire de la scène publique, l’ancien président avait rencontré le chef de l’État, Patrice Talon. L’entretien s’est tenu le vendredi 24 octobre 2025, alors que le parti Les Démocrates cherchait à participer aux élections générales prévues en 2026. Dans une adresse rendue publique dans le temps, Boni Yayi a évoqué le contenu de cet échange. Il a déclaré avoir sollicité l’implication du président Talon afin de favoriser la participation de sa formation politique au processus électoral. La présence de Boni Yayi à Tchaourou constitue ainsi un retour remarqué dans l’espace public, même si l’activité à laquelle il a pris part relevait du domaine scientifique et commémoratif plutôt que du débat politique.