Bénin : Comment un étudiant a retrouvé sa moto volée à Parakou...

Une opération de patrouille menée dans la nuit du 21 au 22 janvier 2026 par les agents du commissariat du deuxième arrondissement de Parakou a permis de récupérer une motocyclette déclarée volée. Le conducteur de l’engin, surpris dans des circonstances suspectes, a toutefois réussi à prendre la fuite. L’information a été rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine.

Selon les précisions communiquées, les faits se sont produits au cours d’une patrouille de routine effectuée sous la supervision du commissaire du 2ᵉ arrondissement. Aux abords du carrefour Arafath, les policiers ont remarqué un individu se déplaçant tard dans la nuit en traînant une motocyclette de marque Dayang. Le comportement jugé inhabituel de l’homme a immédiatement attiré l’attention des forces de l’ordre.

Les agents ont alors entrepris de procéder à un contrôle. À la vue de la patrouille, l’individu a abandonné la motocyclette avant de s’enfuir, profitant de l’obscurité pour échapper à toute interpellation. Malgré la fuite du suspect, l’engin a été sécurisé par les policiers.

Un examen effectué sur place a permis de constater que le dispositif de verrouillage de la motocyclette avait été forcé et endommagé à l’aide d’un outil, notamment une pince, laissant peu de doute sur l’origine frauduleuse de la possession.

L’affaire a connu un dénouement rapide le jeudi 22 janvier 2026, aux environs de midi. Un étudiant s’est présenté au commissariat du deuxième arrondissement pour signaler le vol de sa motocyclette, survenu la veille. Conduit devant plusieurs engins saisis, il a formellement identifié la moto récupérée par la patrouille comme étant la sienne.

Sur la base de cette identification, la Police républicaine a procédé à la restitution officielle de la motocyclette à son propriétaire légitime, après l’établissement des actes administratifs requis. Moins de vingt-quatre heures après le vol, l’étudiant a ainsi pu récupérer son bien. La Police républicaine indique que les recherches se poursuivent afin de retrouver l’individu en fuite, dont les éléments de description ont été relevés dans le cadre de l’enquête.