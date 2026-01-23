Bénin - Côte d’Ivoire : un partenariat scellé entre l’Apiex et le Cepice

L’Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin (Apiex) et le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) ont signé, le mercredi 21 janvier 2026 à Abidjan, un protocole d’accord destiné à formaliser et renforcer leur coopération institutionnelle en matière de promotion et de facilitation des investissements.

Cet accord vise à intensifier les échanges entre les deux agences et à améliorer l’attractivité économique du Bénin et de la Côte d’Ivoire à travers une collaboration structurée et durable.

Le protocole d’accord a été paraphé par Éric Akouté, directeur général de l’Apiex, et Solange Amichia, directrice générale du Cepici et présidente du Réseau des agences de promotion des investissements de l’Uemoa. La cérémonie s’est tenue dans le cadre d’une mission de benchmark initiée par l’Apiex, orientée vers le partage de bonnes pratiques et le renforcement des synergies entre agences africaines de promotion des investissements.

Cette démarche a été favorablement accueillie par la direction générale du Cepici, qui y voit une illustration concrète de la coopération Sud-Sud fondée sur la complémentarité des expertises, la mutualisation des ressources et la recherche de solutions opérationnelles en faveur de l’attractivité économique des États africains.

Le protocole d’accord établit un cadre de collaboration autour de plusieurs axes stratégiques, notamment l’échange d’informations et d’expériences liées au développement économique et industriel, à l’environnement des affaires et aux opportunités d’investissement, la facilitation de la mise en œuvre des projets portés par des opérateurs économiques béninois et ivoiriens, l’identification et la mise en relation de partenaires d’affaires et techniques, ainsi que la coorganisation de rencontres B2b de forums, de séminaires et d’évènements de promotion économique. Il prévoit également la réalisation de toute action conjointe visant à renforcer la promotion des investissements dans les deux pays.

À travers ce partenariat, l’Apiex et le Cepici entendent renforcer la lisibilité de leurs dispositifs d’accompagnement, améliorer la qualité des services offerts aux investisseurs et contribuer activement à la dynamique d’intégration économique régionale. La signature de ce protocole d’accord marque ainsi une étape significative dans le rapprochement stratégique entre le Bénin et la Côte d’Ivoire et traduit une volonté commune de promouvoir une coopération africaine pragmatique, orientée vers l’impact, la création de valeur et la transformation structurelle des économies.