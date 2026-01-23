Bénin : décès de l'ex-ministre de l'intérieur Théophile N’dah

Le Bénin a perdu l’une des figures marquantes de son appareil sécuritaire. Le général Théophile N’dah, ancien directeur général de la Police nationale et ex-ministre de l’Intérieur, est décédé ce vendredi 23 janvier 2026 à son domicile. Sa disparition met un terme à un parcours fortement associé aux grandes mutations de l’administration sécuritaire béninoise, à une période où l’autorité de l’État devait être consolidée après des années de bouleversements institutionnels.

Homme de rigueur et de commandement, Théophile N’dah aura occupé des postes où la responsabilité publique ne laissait que peu de place à l’approximation. Son nom reste attaché à des fonctions stratégiques qui ont façonné durablement le fonctionnement de la Police nationale et de l’administration territoriale.

Police nationale du Bénin et autorité de l’État au cœur du parcours de Théophile N’dah

Au début des années 1990, alors que la Police nationale faisait face à de profondes attentes en matière d’organisation et de crédibilité, Théophile N’dah est appelé à prendre les rênes de l’institution. Nommé directeur général par décret en août 1990, il hérite d’un corps en pleine recomposition, appelé à retrouver des repères clairs et une chaîne de commandement solide.

À ce poste, il privilégie une approche fondée sur la discipline, la clarification des responsabilités et le respect de l’autorité publique. Cette période est souvent associée à un effort de structuration interne, visant à renforcer la cohérence de l’action policière et à affirmer la présence de l’État sur l’ensemble du territoire. Pour de nombreux observateurs, son passage à la tête de la Police nationale a contribué à redonner un cadre plus lisible à l’institution, dans une phase décisive de son évolution.

Ministère de l’Intérieur, sécurité et administration territoriale sous Théophile N’dah

Au-delà de la Police nationale, Théophile N’dah accède en 1996 à des responsabilités gouvernementales en tant que ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration territoriale. À ce niveau, il intervient sur des dossiers touchant à la gestion des collectivités, à la sécurité intérieure et à la coordination des services déconcentrés de l’État.

Son expérience militaire et policière pèse dans la conduite de ces missions, notamment dans la recherche d’une administration plus ordonnée et plus réactive. La confiance des autorités de l’époque se manifeste également lorsqu’il est chargé, à titre intérimaire, du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Cette double casquette, même temporaire, témoigne de la polyvalence de son profil et de la considération accordée à son sens de l’État..