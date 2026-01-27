Bénin : Décès du journaliste Judicaël Gbaguidi après un long combat contre l’insuffisance rénale

Le journaliste béninois Judicaël Janvier Gbaguidi est décédé mardi 27 janvier, selon une annonce faite sur Facebook par Valérie Gbaguidi. « Mardi sombre Notre frère s’en est allé les armes à la main. Rip », a-t-elle écrit pour rendre publique la nouvelle.

Au fil des dernières années, Judicaël Janvier Gbaguidi s’était fait connaître au-delà du milieu des médias à travers les réseaux sociaux, où il évoquait régulièrement son combat contre l’insuffisance rénale. Son état de santé, qu’il décrivait lui-même, avait suscité une vague de solidarité de la part de nombreux internautes.

Ces derniers jours encore, le journaliste signalait des complications liées à sa maladie. Dans une publication remontant à moins de 24 heures avant l’annonce de son décès, il exprimait sa gratitude envers les personnes qui continuaient de lui venir en aide. Il y joignait ses coordonnées téléphoniques afin de solliciter davantage de soutien. Au cours du week-end précédent, il indiquait souffrir d’essoufflement après une séance de dialyse. Il expliquait également qu’une ponction avait été envisagée en concertation avec son néphrologue. Dans ses messages, il décrivait les douleurs et les difficultés physiques auxquelles il faisait face.

Avant cette issue fatale, Judicaël Janvier Gbaguidi avait multiplié les appels à l’aide pour faire face aux coûts élevés de sa prise en charge médicale. Dans un communiqué diffusé antérieurement, il précisait que son traitement représentait une dépense énorme par semaine. Il remerciait les personnes qui l’avaient déjà soutenu, tout en soulignant que beaucoup ne pouvaient plus poursuivre leur assistance en raison du poids financier de la maladie.

Au-delà de la dimension personnelle, le journaliste s’était aussi illustré par ses interpellations en faveur d’une meilleure prise en charge des personnes souffrant d’insuffisance rénale. Son parcours, marqué par la maladie et les difficultés d’accès aux soins, avait touché de nombreux citoyens. Le décès de Judicaël Janvier Gbaguidi met fin à un combat de plusieurs années mené publiquement, qui aura mobilisé une partie de l’opinion sur la question des maladies chroniques et de leur coût.