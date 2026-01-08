Bénin : des détenus devant la Criet pour trafic de chanvre en prison

Trois pensionnaires de la maison d’arrêt d’Abomey ont été présentés devant la justice pour des faits de détention et de trafic de chanvre indien en milieu carcéral. L’information a été rapportée par Bip Radio. Déjà incarcérés à la prison civile d’Agbokpa pour d’autres dossiers, les prévenus sont accusés d’avoir introduit une importante quantité de drogue à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.

D’après le ministère public, 52 boulettes de chanvre indien auraient ainsi été acheminées en détention. La substance était ensuite écoulée auprès d’autres détenus. Chaque sachet aurait été vendu au prix de 50 000 francs CFA. Le parquet estime que ce commerce illicite aurait généré des revenus se chiffrant à plusieurs millions de francs CFA.

Toujours selon l’accusation, les faits ne seraient pas isolés. Une première opération similaire aurait déjà eu lieu, sans être détectée par l’administration pénitentiaire. Saisi de l’affaire, le tribunal de première instance d’Abomey s’est déclaré incompétent pour en connaître. Le dossier a été renvoyé devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), juridiction habilitée à juger ce type d’infractions.