Bénin : il vend un terrain deux fois et prend 24 mois ferme

Selon Libre Express, une affaire de double vente de parcelle a conduit un homme en détention à l’issue de son procès devant le tribunal de Porto-Novo. Le dossier, examiné le mercredi 28 janvier 2026, concerne une parcelle située dans la commune de Missérété, cédée à deux acquéreurs différents.

Présenté comme propriétaire du terrain, le prévenu a été poursuivi pour avoir conclu deux transactions distinctes portant sur la même parcelle. À la barre, en présence des deux plaignants, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Les deux acheteurs ont relaté séparément les conditions de leurs acquisitions. Chacun affirme avoir versé de l’argent pour devenir propriétaire du même terrain au cours de l’année 2024. Le premier évoque un paiement de 500 000 F CFA, tandis que le second déclare avoir déboursé 200 000 F CFA pour la même parcelle, également à Missérété.

Publicité

À l’issue des débats, le tribunal a retenu l’infraction d’escroquerie foncière. Le prévenu a été déclaré coupable et condamné à 24 mois d’emprisonnement ferme, assortis de 36 mois de sursis. En plus de la peine privative de liberté, la juridiction a statué sur la réparation du préjudice financier. Le condamné devra restituer les sommes perçues lors des deux ventes litigieuses, soit 500 000 F CFA à l’un des acquéreurs et 200 000 F CFA à l’autre.