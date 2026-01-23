Bénin:  Le marché de PK3 entre en service après la démolition de Missèbo

Le nouveau marché de PK3 a été inauguré vendredi 23 janvier 2026 à Cotonou, marquant une étape clé dans la réorganisation du commerce de friperie dans la capitale économique. La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de la ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman, et de la directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM), Eunice Loisel Kiniffo.

Présenté comme un site moderne et structuré, le marché de PK3 vise à accueillir les acteurs précédemment installés à Missèbo. Les infrastructures comprennent 1 885 étals, 266 hangars, 276 boutiques, 88 espaces pour tailleurs, 98 espaces de buanderie, 24 restaurants, 20 grands magasins, 36 magasins de semi-gros, ainsi que deux locaux administratifs, une salle polyvalente et deux blocs sanitaires. L’ensemble se veut adapté à une activité commerciale organisée et durable.

Cette mise en service intervient au lendemain d’une opération d’envergure : la démolition complète du marché Missèbo, ancien haut lieu du commerce de friperie à Cotonou. Jeudi 22 janvier, des engins lourds ont rasé les installations existantes. Hangars éventrés, boutiques détruites et amas de débris ont rapidement transformé le site en un vaste champ de gravats.

Sur place, de nombreux riverains et usagers ont assisté à la scène. Des tôles tordues, du bois brisé et divers matériaux jonchaient le sol, tandis que la poussière soulevée par les machines rendait l’atmosphère difficile. Le vacarme des engins dominait les échanges tendus entre commerçants et curieux.

Certains vendeurs sont restés à proximité des ruines de leurs anciens espaces de vente, observant l’opération dans un silence marqué. Dans ce contexte sensible, les forces de l’ordre ont assuré une présence visible afin de prévenir tout débordement et de maintenir le calme.

La disparition de Missèbo et l’ouverture du marché de PK3 s’inscrivent ainsi dans une même séquence : celle d’une relocalisation destinée à réorganiser l’activité commerciale dans un cadre jugé plus adapté. Avec ses nouveaux aménagements, le site de PK3 devient désormais le principal point d’ancrage du commerce de friperie à Cotonou.