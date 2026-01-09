Bénin : Les interdits de ce dimanche 11 janvier, jour d’élection

À l’approche des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, le gouvernement béninois renforce le dispositif d’encadrement du processus électoral. Dans un communiqué radio-télévisé rendu public, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une série de mesures exceptionnelles applicables sur l’ensemble du territoire national le jour du scrutin.

Selon les autorités, ces dispositions visent à garantir un climat apaisé, propice à l’expression libre du suffrage et au bon déroulement des opérations électorales. Ainsi, la tenue des marchés ainsi que toute manifestation publique sera interdite le dimanche 11 janvier, entre 6 heures et 20 heures. Cette mesure concerne aussi bien les rassemblements à caractère commercial que les regroupements à vocation festive, culturelle ou revendicative.

Par ailleurs, les débits de boissons et établissements assimilés devront rester fermés durant la même plage horaire. Le ministère entend, à travers cette décision, limiter les attroupements et prévenir tout risque de troubles à l’ordre public pendant la journée électorale.

Le communiqué annonce également la fermeture temporaire des frontières terrestres de la République du Bénin. Celle-ci interviendra à partir du dimanche 11 janvier à 0 heure et prendra fin le lundi 12 janvier à 6 heures. Une mesure présentée comme nécessaire pour renforcer la sécurité du scrutin et maîtriser les flux transfrontaliers durant cette période sensible.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a, dans son message, appelé les populations au civisme et à la responsabilité. Il a insisté sur le respect strict de ces dispositions, soulignant qu’elles sont prises dans l’intérêt supérieur de la paix, de la sécurité nationale et de la crédibilité du processus électoral.