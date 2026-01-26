Bénin : Plus de 10 millions de documents d’identité délivrés en 2025, selon l’ANIP

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) dresse le bilan de ses activités pour l’année 2025. À travers des données publiées sur ses canaux numériques, l’institution fait état d’une forte production de documents d’état civil et d’identité sur l’ensemble du territoire.

D’après les chiffres communiqués, 10,5 millions de documents ont été émis au cours de l’année. L’ANIP indique par ailleurs qu’environ quatre millions de citoyens ont bénéficié de ses différents services d’identification durant cette période.

Le numérique occupe une place centrale dans cette dynamique. L’agence souligne que 75 % des démarches s’effectuent en ligne ou à distance. Cette proportion illustre une évolution marquée vers la dématérialisation des procédures administratives liées à l’identité.

L’activité de vérification d’identité connaît également une forte intensité. L’ANIP enregistre 25 millions d’opérations d’eKYC en 2025. À cela s’ajoutent 3,8 millions d’authentifications réalisées avec l’appui des opérateurs de téléphonie mobile, selon les données publiées.

Pour accompagner les usagers, l’agence met en avant ses dispositifs d’assistance. Un numéro vert, le 7054, reste accessible pour les appels gratuits. Les demandes peuvent aussi transiter par courrier électronique via l’adresse dédiée au service client. Ces canaux visent à orienter les citoyens et à répondre aux préoccupations liées aux prestations d’identification.