Bénin : Retour sur la cérémonie d’inauguration du marché de Cococodji

Le nouveau marché moderne de Cococodji, situé dans la commune d’Abomey-Calavi, a ouvert ses portes mardi 27 janvier 2026 lors d’une cérémonie officielle présidée par la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman. L’événement a réuni plusieurs autorités, dont Janvier Yahouédéhou, ministre conseiller à l’Économie et aux Finances, et Eunice Loisel Kiniffo, directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM).

Dans son intervention, la ministre a mis en avant le rôle structurant des marchés dans l’économie nationale. Elle a insisté sur leur contribution à la création de valeur, à l’organisation des échanges commerciaux et à l’amélioration des conditions de travail des acteurs du secteur. Selon elle, cette infrastructure illustre la volonté des pouvoirs publics de transformer durablement les espaces de vente et de mettre fin aux installations précaires qui dominent encore dans plusieurs localités. Elle a rappelé que cette dynamique s’inscrit dans la politique de modernisation du commerce portée au sommet de l’État.

La directrice générale de l’ANaGeM a, de son côté, détaillé les composantes du site. Le marché de Cococodji constitue le vingtième marché de détail achevé dans le cadre du programme national de modernisation de 35 marchés urbains et régionaux prévu par le Programme d’action du gouvernement. Elle a souligné l’importance d’une administration efficace du site et du respect strict des règles d’exploitation afin de garantir la durabilité de l’investissement.

Édifié sur une superficie totale de 10 hectares, dont 2,8 hectares aménagés, le complexe marchand se structure autour de 12 secteurs d’activités. Il met à disposition 1 839 emplacements de vente. Les installations intègrent des normes en matière de sécurité, d’hygiène et d’organisation des flux commerciaux, avec l’objectif d’offrir un cadre fonctionnel aux usagers.

La cérémonie d’inauguration s’est achevée par la mise en service officielle du marché. Le maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, le représentant du préfet de l’Atlantique et plusieurs responsables locaux ont assisté à l’événement, aux côtés des commerçants et riverains venus découvrir cette nouvelle infrastructure commerciale.