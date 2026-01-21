Bénin : Retour sur l’incendie dévastateur au CHUD-Borgou

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans l’après-midi de ce mardi au Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou (CHUD-Borgou), à Parakou. Le sinistre, survenu en pleine activité hospitalière, a suscité une vive inquiétude au sein de l’établissement et dans les quartiers environnants.

Selon les informations rapportées par Fraternité FM Parakou, le feu s’est déclaré aux environs de 16 heures dans l’un des bâtiments du centre hospitalier. En peu de temps, les flammes se sont propagées, menaçant plusieurs installations et provoquant un mouvement de panique parmi le personnel soignant, les patients et leurs accompagnants.

Alertée, l’Agence béninoise de protection civile (ABPC) a rapidement déployé ses équipes sur les lieux. D’importants moyens ont été engagés afin de contenir l’incendie et d’éviter qu’il ne gagne d’autres zones sensibles du complexe hospitalier. Après une intervention soutenue, les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser le feu, malgré des conditions jugées difficiles.

Publicité

À ce stade, aucun bilan humain officiel n’a été communiqué. Des vérifications sont en cours pour établir avec précision les éventuelles conséquences sur les personnes présentes au moment du sinistre. En revanche, les premières évaluations font état de lourds dégâts matériels.

Par ailleurs, des agents de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) se sont rendus sur place pour effectuer un constat technique. Leur mission vise notamment à apprécier l’impact de l’incendie sur l’alimentation électrique du centre et à déterminer si une anomalie d’origine électrique pourrait être liée au déclenchement ou à la propagation du feu.