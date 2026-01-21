Bénin : un retrait Mobile Money trahit des cambrioleurs à Lokossa

Un cambriolage survenu à Lokossa a permis à la Police républicaine d’identifier et d’interpeller l’un des principaux suspects, présenté comme l’instigateur présumé de l’opération. Les faits se sont produits dans la nuit du 17 janvier 2026, lorsqu’un atelier a été la cible d’une intrusion frauduleuse. L’information a en effet été rapportée par la page Facebook de la Police républicaine.

Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs effets ont été emportés par les auteurs, notamment une tablette numérique et deux téléphones portables. Si le forfait a été exécuté discrètement, une opération financière réalisée quelques heures plus tard a attiré l’attention des enquêteurs. Le contenu du compte Mobile Money associé à l’un des téléphones dérobés a en effet été entièrement retiré à partir d’un numéro marchand clairement identifié.

Les investigations ont établi que deux individus se sont présentés pour effectuer cette transaction. Leur présence sur les lieux a été confirmée par un témoin du voisinage, qui a indiqué les reconnaître visuellement. Cette information a permis aux forces de sécurité de remonter rapidement la piste des suspects.

Poursuivant leurs recherches, les policiers ont procédé, le mardi 20 janvier aux environs de 20 heures, à l’interpellation de celui qu’ils considèrent comme le cerveau présumé du cambriolage. L’homme a été conduit au commissariat de Lokossa, où il est actuellement placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Les services de police restent mobilisés pour retrouver les autres personnes impliquées, toujours en fuite. L’un des suspects recherchés serait déjà connu des forces de l’ordre et pourrait être lié à plusieurs actes de braquage signalés antérieurement dans la zone, ouvrant la voie à un possible recoupement avec d’autres procédures en cours.

Une perquisition effectuée au domicile du suspect interpellé a conduit à la saisie de plusieurs objets jugés compromettants, notamment sept cartes SIM regroupées dans un sac, ainsi qu’un marteau arrache-clous et une tenaille. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire.