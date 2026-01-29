BNBF 2026 : à Abuja, la GDIZ au cœur de l’offensive économique béninoise

La première étape du Bénin–Nigeria Business Forum 2026 (BNBF) s’est tenue le 26 janvier à Abuja, à l’hôtel ONOMO Allure. Cette rencontre économique bilatérale a surtout servi de vitrine stratégique à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), présentée comme le principal pôle d’accueil des investissements nigérians au Bénin.

Autorités publiques, institutions financières et organisations patronales des deux pays ont pris part aux travaux. L’objectif affiché consiste à transformer la proximité géographique et les complémentarités économiques en projets industriels concrets. Dans cette dynamique, la GDIZ apparaît comme l’outil central de la stratégie béninoise d’industrialisation orientée vers l’exportation et l’intégration régionale.

La signature, le 27 janvier, d’un protocole d’accord entre l’APIEx et la Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC) renforce ce positionnement. Cet accord vise à fluidifier les investissements transfrontaliers et à orienter les porteurs de projets vers des plateformes structurées, au premier rang desquelles figure la GDIZ.

Intervenant au forum, Faki Adjé, directeur général adjoint de SIPI-Bénin/GDIZ, a insisté sur la vocation opérationnelle de la zone. « Le Benin–Nigeria Business Forum est avant tout une plateforme de concrétisation d’opportunités. (…) La Zone Industrielle de Glo-Djigbé est aujourd’hui pleinement opérationnelle, structurée selon les meilleurs standards internationaux, et prête à accueillir les investisseurs nigérians », a-t-il déclaré. Il a mis en avant un environnement industriel intégré, pensé pour sécuriser les investissements et favoriser la transformation locale.

Les institutions béninoisesises présentes ont articulé leurs interventions autour de cet écosystème. La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a réaffirmé son rôle de partenaire financier de long terme pour les projets industriels et logistiques, notamment ceux susceptibles de s’implanter dans la GDIZ. Le Port autonome de Cotonou a, de son côté, souligné sa fonction de porte d’entrée logistique, essentielle pour connecter la production industrielle aux marchés régionaux et internationaux. Afreximbank a également exprimé sa disponibilité à mobiliser des instruments financiers au service de projets industriels structurants, ce qui inclut les initiatives portées dans la zone de Glo-Djigbé.

Du côté nigérian, les représentants de la NACCIMA et de la NIPC ont manifesté un intérêt pour des plateformes industrielles compétitives capables d’accueillir des projets à vocation régionale. La GDIZ répond à cette attente en offrant un cadre intégré, sécurisé et orienté vers la performance industrielle.À l’issue de l’étape d’Abuja, un message se dégage : le Bénin mise sur la GDIZ comme moteur de sa coopération économique avec le Nigéria. La zone industrielle se positionne désormais comme le point d’ancrage prioritaire des investissements bilatéraux appelés à émerger dans le sillage du BNBF 2026.