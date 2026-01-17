CAF : le Nigeria va accueillir la toute première Ligue des Nations africaine en 2029

Le Nigeria a été désigné pays organisateur de la toute première édition de la Ligue des Nations africaine, prévue en 2029 dans plusieurs villes du pays. Cette annonce, faite par Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), marque une étape majeure dans la structuration du calendrier du football en Afrique. Cette nouvelle compétition annuelle vise à garantir davantage de matchs compétitifs pour les sélections nationales, tout en répondant aux contraintes d’un calendrier international de plus en plus chargé. L’événement devrait mobiliser l’attention de tout le continent et renforcer l’impact sportif et économique du football africain. Il s’insère dans un vaste plan de réformes de la CAF visant à accroître la visibilité et la compétitivité du football africain sur la scène mondiale.

Une compétition annuelle pour dynamiser le football africain

La Ligue des Nations africaine, qui doit débuter en 2029, fait partie d’un réaménagement stratégique de l’agenda des compétitions de la CAF. Avec le passage de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) à un cycle quadriennal à partir de 2028, il devenait nécessaire d’introduire un rendez‑vous régulier qui maintienne l’engagement des sélections africaines tout au long de l’année. C’est dans ce cadre que la CAF a imaginé une Ligue des Nations ouverte à l’ensemble des fédérations membres.

Au total, les 54 associations affiliées à la CAF sont attendues pour cette première édition, réparties en zones géographiques pour une phase de groupes régionalisée, avant de se retrouver pour une phase finale réunissant les meilleurs d’entre elles. Lors de la première phase, les nations de la région ouest‑africaine s’affronteront au Nigeria, qui servira de plaque tournante avant la phase finale rassemblant les qualifiés de toutes les zones. Ce format vise à réduire les contraintes logistiques, tout en suscitant une rivalité saine entre zones régionales et échelons continentaux.

L’organisation d’un tournoi annuel comme la Ligue des Nations peut également stimuler la performance des équipes africaines sur les autres scènes internationales, notamment lors des qualifications pour la Coupe du monde ou dans des confrontations intercontinentales. En multipliant les matchs entre sélections de haut niveau, les fédérations nationales auraient plus d’opportunités d’évaluer leurs effectifs, d’exposer leurs talents et d’attirer des intérêts médiatiques importants pour leurs compétitions locales. La CAF, en lançant cette compétition, espère ainsi offrir une plate‑forme stable, attractive et continuellement enrichissante pour le football africain.

Du calendrier de la CAN à la Ligue des Nations : un tournant stratégique

Jusqu’en 2025, la Coupe d’Afrique des Nations se déroulait tous les deux ans, constituant le principal rendez‑vous des sélections africaines sur le plan continental. Cette compétition emblématique, organisée pour la 35ᵉ fois au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, regroupe 24 nations réparties en six groupes, avec une phase finale riche en matchs spectaculaires et en émotions pour les supporters africains.

Traditionnellement, la CAN servait non seulement de vitrine sportive mais aussi de moteur économique pour les pays hôtes, générant des flux touristiques et des retombées médiatiques. Le passage à un cycle quadriennal vise à renforcer ce prestige, tout en désengorgeant le calendrier international. Cependant, un tel allongement laissait un vide compétitif que la Ligue des Nations africaine ambitionne de combler. Cette dernière viendra ainsi prolonger l’intérêt des spectateurs et garantir une exposition régulière des équipes nationales, au lieu de longues périodes sans compétitions significatives entre deux CAN.

La CAF espère que ce modèle, inspiré de ligues continentales similaires existant ailleurs dans le monde, permettra d’aligner davantage le football africain sur les standards internationaux, tout en consolidant une identité sportive propre au continent.

Le Nigeria, berceau d’une nouvelle page du football africain

Le choix du Nigeria pour accueillir la première édition est significatif. Le pays s’appuie sur une riche histoire footballistique, particulièrement représentée par les Super Eagles, l’équipe nationale masculine, qui a remporté à plusieurs reprises des trophées continentaux et brille par sa constance dans les grandes compétitions africaines. Cette tradition de succès et d’engagement populaire confère au Nigeria une stature naturelle pour accueillir un tournoi continental d’envergure.

Outre l’intérêt purement sportif, l’organisation de la Ligue des Nations africaine au Nigeria devrait dynamiser l’économie locale. Les villes hôtes verront affluer des supporters, des médias et des partenaires commerciaux venus du continent entier, stimulant les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des services. De plus, l’exposition internationale qu’offre une compétition de cette envergure peut renforcer l’attractivité du pays comme destination pour d’autres grands événements sportifs à l’avenir.

La Ligue des Nations africaine pourrait devenir un pilier du football africain, contribuant à une plus grande cohésion entre les fédérations nationales et à une reconnaissance accrue du continent sur la scène mondiale. Avec le Nigeria en première ligne, l’Afrique se prépare à vivre une nouvelle ère de compétition, d’émotions et d’opportunités.