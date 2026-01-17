CAN 2025 : le Nigeria domine l’Égypte et décroche la médaille de bronze

Dans une atmosphère électrique au Stade Mohammed V de Casablanca ce samedi 17 janvier 2026, l’équipe nationale du Nigeria a remporté la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face à l’Égypte (0‑0 après prolongation, victoire 4‑2 aux tirs au but). Cette rencontre cruciale pour la troisième place a opposé deux formations ambitieuses, toutes deux éliminées en demi‑finales, dans une lutte tactique intense où l’adresse aux tirs au but a fait la différence. La victoire permet aux Super Eagles de confirmer leur incroyable série de succès dans ce match pour la médaille de bronze, tandis que les Pharaons, malgré une solidité défensive, repartent sans avoir marqué sur le terrain. Le gardien nigérian Stanley Nwabali s’est particulièrement montré en arrêtant deux tentatives égyptiennes lors de la séance fatidique.

Un duel serré dans la régularité et la pression

Dès le coup d’envoi, l’Égypte et le Nigeria ont adopté une approche prudente, conscientes des enjeux liés à cette ultime rencontre du tournoi. Les deux équipes avaient déjà connu des émotions fortes lors de leurs demi‑finales respectives : les Pharaons avaient été battus 1‑0 par le Sénégal, encaissant un but décisif en seconde période, tandis que les Super Eagles avaient cédé face au Maroc au terme d’une séance de tirs aux but tendue après un score nul et vierge.

Sur le terrain, les Nigérians ont rapidement montré leur intention de perturber la construction du jeu égyptien, pressant haut et harcelant les milieux adverses. L’Égypte, fidèle à sa tactique souvent mesurée dans ce tournoi, essayait de combiner patiemment depuis l’arrière, s’appuyant sur l’expérience de Mohamed Salah et la créativité de ses milieux pour ouvrir des brèches. Toutefois, malgré une possession parfois supérieure, aucune équipe n’a réussi à imposer une domination nette dans les zones offensives pendant les quatre‑vingt dix minutes réglementaires.

Publicité

À mi‑temps, le score restait figé à 0‑0, reflétant l’équilibre fragile entre des attaques maladroites et des défenses bien organisées. Les Nigérians ont multiplié les transitions rapides, notamment par Akor Adams et Ademola Lookman, mais sans trouver le cadre face à une charnière égyptienne disciplinée. De son côté, l’Égypte n’a pas réussi à convertir la majorité de ses incursions dans la surface adverse, laissant filer de précieuses opportunités.

Tirs au but : la tension explose

Alors que les prolongations n’ont pas offert davantage d’occasions franches, la décision s’est jouée lors de la séance de tirs au but, théâtre d’une tension extrême pour les supporters des deux camps. Le gardien Stanley Nwabali s’est imposé comme l’homme du match en détournant les tentatives d’Omar Marmoush et de Mohamed Salah, deux figures clés de l’attaque égyptienne.

En revanche, les tireurs nigérians ont fait preuve d’une précision remarquable : Akor Adams, Moses Simon, Alex Iwobi et Ademola Lookman ont tous trouvé le fond des filets, scellant ainsi la victoire 4‑2 aux penaltys pour le Nigeria. Cette séance, pleine de suspense, a montré l’importance du mental et de la préparation dans les moments décisifs d’une grande compétition.

Parcours de l’Égypte et du Nigeria en AFCON 2025

L’Égypte est arrivée à cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec l’objectif de décrocher un huitième titre continental, un record historique, bien qu’il date de 2010. Les Pharaons ont montré du caractère dans les phases à élimination directe, notamment en éliminant le Bénin (3‑1 a.p.) puis en livrant une rencontre épique face à la Côte d’Ivoire, s’imposant 3‑2 dans un quart de finale riche en rebondissements.

De son côté, le Nigeria a paru l’une des équipes les plus complètes du tournoi. Fort d’une attaque dynamique portée par des joueurs comme Victor Osimhen et Ademola Lookman, les Super Eagles ont balayé l’Algérie 2‑0 en quarts de finale avant de tomber en demi‑finales contre le Maroc dans une séance de tirs au but serrée. Leur parcours jusqu’à la petite finale témoigne d’une constance offensive et d’une solidité collective qui ont souvent désarçonné leurs adversaires.

Historiquement, ces deux sélections ont souvent offert des duels mémorables en compétition africaine. Alors que le Nigeria s’est forgé une réputation impressionnante dans les matchs pour la troisième place — conservant un record parfait dans ces rencontres — l’Égypte, malgré ses nombreux titres, n’a pas toujours réussi à transformer cette expérience en succès récents.

Perspectives après la petite finale

Au‑delà de l’issue sportive, cette confrontation pour le bronze offre matière à réflexion pour les deux nations. Le Nigeria repart avec une médaille et une dynamique positive à exploiter pour les compétitions à venir, tandis que l’Égypte devra analyser son inefficacité offensive en matchs serrés malgré une ligne défensive solide.

Pour les spectateurs, cette rencontre a offert un concentré d’émotions : tension, stratégie, et maîtrise psychologique jusqu’à la dernière frappe. Alors que le marocains s’apprêtent à affronter le Sénégal en finale pour le titre suprême de la CAN, le football africain continue de démontrer son intensité, son imprévisibilité et son authenticité sur la scène internationale.