CAN 2025 : Chelsea courtise Christ Inao Oulai, la révélation ivoirienne

Révélation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 disputée au Maroc, Christ Inao Oulaï s’est imposé comme l’un des visages marquants du parcours ivoirien. À seulement 19 ans, le milieu de terrain a impressionné par sa maturité, son volume de jeu et sa capacité à enchaîner les performances au plus haut niveau continental. Titularisé progressivement au cœur du jeu, il a su répondre présent dans les moments clés, attirant logiquement l’attention au-delà de l’Afrique. Ses prestations à la CAN ont servi de tremplin à un intérêt croissant sur le marché européen, où son nom circule désormais avec insistance.

Chelsea et la Premier League à l’affût du talent ivoirien

Selon plusieurs sources concordantes, Chelsea suit de près la situation de Christ Inao Oulaï et aurait déjà formulé une offre estimée à 40 millions d’euros pour convaincre Trabzonspor. Le club londonien apprécie particulièrement le profil du jeune Ivoirien, capable d’évoluer aussi bien devant la défense que dans un rôle plus axial, avec des projections vers l’avant. Cette polyvalence, alliée à une intensité constante, correspond aux critères recherchés par les recruteurs des Blues, en quête de profils jeunes et adaptables pour renforcer leur entrejeu.

Le club anglais ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. Le PSV Eindhoven serait également attentif à l’évolution du joueur, même si aucune offre formelle n’a été confirmée à ce stade. Chelsea avancerait plutôt avec prudence, en multipliant les démarches en coulisses, sans communication officielle.

Trabzonspor, Galatasaray et la bataille du mercato en Turquie

Sous contrat avec Trabzonspor, Christ Inao Oulaï est aujourd’hui considéré comme l’un des atouts majeurs du club turc. Conscient de la valeur prise par son milieu de terrain après la CAN, le club de la mer Noire se montre exigeant et fixerait la barre à au moins 50 millions d’euros pour envisager un départ. Une position qui a déjà refroidi certaines approches.

Galatasaray, autre grand nom du football turc, aurait transmis une offre proche des 20 millions d’euros. Une somme jugée insuffisante par Trabzonspor, peu enclin à se séparer de son joueur dans l’immédiat. Un bras de fer financier pourrait ainsi s’engager, d’autant que l’intérêt de clubs étrangers renforce la position du club vendeur.

En quelques semaines, Christ Inao Oulaï est passé du statut de jeune espoir prometteur à celui de cible prioritaire sur le marché des transferts. Porté par une CAN 2025 réussie et une cote en pleine ascension, l’international ivoirien se retrouve désormais au centre d’enjeux sportifs et financiers majeurs, montrant l’impact immédiat qu’une grande compétition africaine peut avoir sur la trajectoire d’un joueur.