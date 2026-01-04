CAN 2025 : deux chocs à suivre ce 4 janvier pour les 8es de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 ont commencé samedi 3 janvier, avec des matchs disputés jusqu’aux derniers instants. La compétition se poursuit ce dimanche 4 janvier avec deux nouvelles affiches à élimination directe programmées à Rabat, où la moindre erreur sera fatale.

Maroc – Tanzanie ce dimanche 4 janvier à 17h00

Le Maroc, pays hôte de la CAN 2025, affronte la Tanzanie ce dimanche 4 janvier à 17h00 pour une place en quarts de finale. Les Lions de l’Atlas, solides lors de la phase de groupes, s’appuient notamment sur Brahim Díaz, déjà décisif, et Ayoub El Kaabi, efficace dans la surface. La Tanzanie, disciplinée et compacte, compte sur son organisation défensive et sur Ally Samatta pour tenter de surprendre le favori marocain.

Afrique du Sud – Cameroun ce dimanche 4 janvier à 20h00

Plus tard dans la soirée, l’Afrique du Sud affronte le Cameroun à 20h00, toujours ce 4 janvier, dans un duel très équilibré. Les Sud-Africains misent sur leur collectif et sur Lyle Foster, déjà buteur dans le tournoi. Le Cameroun, habitué des matchs couperets, avance avec son expérience et son impact physique, porté par des joueurs capables de faire la différence dans les moments décisifs.

Ces deux rencontres marquent la suite des huitièmes de finale de la CAN 2025. À ce stade, la défaite rime avec élimination, ce qui promet des matchs intenses jusqu’au coup de sifflet final.