CAN 2025 : la CAF dévoile l'équipe type de la compétition, Sadio Mané présent

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique ce mercredi l’équipe type de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, récompensant les onze joueurs les plus influents du tournoi organisé au Maroc. Ce onze rassemble des stars comme Sadio Mané et Victor Osimhen, symboles d’une édition marquée par une lutte serrée pour le titre continental et des performances individuelles exceptionnelles. La sélection rend hommage à des joueurs qui ont dominé leur poste du premier au dernier jour, soulignant l’importance tactique de chacun dans le déroulement de la compétition. Dans un tournoi qui a tenu en haleine des millions de supporters, cette équipe type traduit l’équilibre entre créativité offensive et solidité défensive.

CAN 2025 au Maroc : performances marquantes des équipes

La CAN 2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a été marquée par des matchs intenses et équilibrés, avec des équipes comme le Sénégal et le Maroc dominant leurs groupes respectifs. Le Sénégal, invaincu en phase de groupes, a su s’appuyer sur Sadio Mané et Idrissa Gueye pour franchir les quarts et demi‑finales, tandis que le Maroc, solide défensivement, a atteint la finale grâce à Brahim Díaz et Yassine Bounou. Le Nigeria et l’Égypte ont également brillé, avec Victor Osimhen et Mohamed Salah parmi les buteurs les plus prolifiques. L’édition a offert un spectacle offensif riche, avec 63 buteurs différents, des arrêts décisifs de gardiens, et des confrontations très serrées qui ont culminé dans une finale remportée par le Sénégal sur un but en prolongation.

Dans le rôle de gardien, Yassine Bounou est la figure qui se détache dans l’équipe type de la CAF. Le portier marocain a souvent fait preuve de sang‑froid dans les matchs cruciaux, multipliant les arrêts déterminants pour préserver l’avancée de son équipe dans le tournoi et soulignant sa place parmi les meilleurs gardiens africains de la saison.

Sur le plan défensif, l’arrière droit Achraf Hakimi a combiné puissance offensive et discipline défensive pour alimenter les transitions marocaines tandis que Calvin Bassey, solide sur le plan physique et aérien, a représenté la présence nigériane dans l’arrière-garde. À leurs côtés, Moussa Niakhaté s’est imposé comme un pilier central, capable de neutraliser les menaces adverses par ses interventions et son positionnement, et Noussair Mazraoui, sur le flanc gauche, a apporté amplitude et soutien dans la construction du jeu tout en assurant un rôle défensif rigoureux. Cette ligne défensive reflète la capacité des équipes à allier résistance et relance propre, fondement des succès lors des phases à élimination directe.

Milieu de terrain et attaque : Gueye, Lookman, Osimhen et Mané au rendez‑vous

Au milieu, le duo Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye a incarné l’équilibre entre protection de la défense et impulsion offensive. Leur lecture du jeu et leurs récupérations ont souvent offert à leurs équipes la stabilité nécessaire pour dicter le rythme des rencontres, tout en servant de lien entre les lignes. Leur influence a été essentielle pour permettre aux attaques de s’exprimer dans des moments importants du tournoi.

La créativité et l’impact offensif ont été assurés par Ademola Lookman, souvent décisif dans les phases de transition, capable de casser les lignes adverses et d’apporter des solutions vers l’avant. À l’avant, Brahim Díaz a été l’un des joueurs les plus en vue, terminant en tête du classement des buteurs grâce à ses prises d’intervalle et ses finitions, même si un penalty manqué en finale l’a privé d’un triomphe collectif sur la plus grande scène africaine.

L’attaque a été complétée par deux des noms les plus prestigieux du continent : Victor Osimhen, dont la présence physique et l’impact devant le but ont souvent posé des problèmes aux défenses adverses, et Sadio Mané, dont l’expérience et le leadership ont fait la différence dans les matchs à enjeux élevés. Mané, véritable moteur offensif, a su combiner vitesse, technique et sens du but, aidant le Sénégal à atteindre son objectif ultime.

CAN 2025 : un tremplin pour les carrières et un message fort pour le football africain

La publication de cette équipe type par la CAF ne célèbre pas seulement des performances individuelles, mais montre aussi la profondeur croissante du football africain sur la scène internationale. Ces joueurs, reconnus pour leurs contributions majeures lors de la CAN 2025, attirent désormais l’attention de clubs et d’observateurs du monde entier, renforçant leur attractivité et marquant potentiellement le début de nouvelles étapes importantes de leur carrière.

Par ailleurs, le tournoi a renforcé le statut du Maroc comme hôte capable d’organiser des compétitions de grande envergure et a consolidé la réputation du Sénégal comme une puissance montante du football africain, capable non seulement de rivaliser, mais aussi de triompher dans des moments décisifs. En rejoignant cette équipe type, ces joueurs inscrivent leur nom dans l’histoire de la CAN, tout en inspirant une nouvelle génération de talents sur le continent.

Équipe type de la CAN 2025