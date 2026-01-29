Au milieu d’une polémique grandissante depuis la finale de la CAN 2025, le président de la commission des arbitres CAF a fait une sortie médiatique on ne peut plus lunaire. Au lieu des tensions grandissantes et la grogne générale provoquées par des événements ayant émaillé la dernière finale, notamment, la fameuse histoire des serviettes d’Edouard Mendy, cette sortie est venue attiser le feu, et semer encore plus de doutes et des problèmes qu’elle n’en règle. La crédibilité de la CAF est remise en question, surtout son impartialité dans la gestion des dossiers des sélections.

Le Sénégal a remporté sa deuxième CAN le 18 janvier, face au Maroc, pays hôte. Mais le match, lui, continue de faire parler. Puisque les deux camps s’accusent et réclament des sanctions l’un contre l’autre, l’arbitrage et la neutralité de la CAF notamment sur une question polémique étaient nécessaires. Hélas ! Olivier Safari, président de la commission des arbitres, a préféré y aller comme simple individu donnant son avis, plutôt qu’un représentant d’une institution.

« La serviette n’est pas un équipement officiel »

Dans une interview diffusée dans Talents d’Afrique sur Canal +, Olivier Safari a délibérément refusé de dénoncer l’attitude des stadiers et joueurs marocains face aux serviettes d’Edouard Mendy. « La serviette n’est pas un équipement officiel d’un joueur ou d’un gardien de but selon les règles » a-t-il dit, faisant allusion à un règlement de la CAF. Et d’ajouter : « Lorsqu’un gardien a une serviette, cela doit être fait de manière très sportive et avec du fair-play. Dès lors que celle-ci commence à créer ou influencer le jeu, je pense que cette serviette doit être loin de l’espace de jeu ». C’est cette dernière phrase qui a enflammé l’opinion sportive.

Des réactions fusent de partout et des critiques pleuvent sur la CAF après cette prise de parole risquée de son président de la commission des arbitres dans un climat de tensions et méfiance générale.

« Il a mis un carton à la serviette »

Beaucoup ne comprennent pas ce que voulait dire Olivier Safari dans son interprétation de cette loi du jeu. « Je trouve qu’il est carrément inaudible » balance Nabil Djellit, consultant pour Canal + sport. C’est Claude Le Roy qui va dégainer la punchline du siècle après avoir écouté avec désolation M. Safari. « Il a mis un carton à la serviette » dit l’ancien sélectionneur du Cameroun et de la RDC notamment. Une manière ironique de dire combien les propos d’Olivier Safari sont surprenants.

Les joueurs marocains blanchis

Aucun officiel au sein de la CAF n’ose condamner l’acte anti-sportif dont ont été coupables deux joueurs marocains et des ramasseurs des balles. Yehvann Diouf, portier remplaçant du Sénégal s’est fait traîner par terre par des ramasseurs alors qu’il essayait de protéger la serviette d’Edouard Mendy. Pour Olivier Safari, la serviette a influencé le jeu mais pas les joueurs qui s’y sont intéressés pour créer un désordre inutile derrière le poteau sénégalais.

En dépit de tout ce cirque, et de la décontraction qu'aurait pu connaître Edouard Mendy, les Lions de la Teranga ont remporté cette finale par 1-0, et ont ainsi ajouté une deuxième étoile à leur maillot. Du côté marocain, on attend de lourdes sanctions contre le Sénégal pour la sortie de ses joueurs terrain avant la fin du match. La décision de la CAF est attendue dans les prochaines heures.