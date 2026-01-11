CAN 2025 : l'Algérie critique l’arbitrage après la défaite contre le Nigeria

L’Algérie a quitté la Coupe d’Afrique des Nations 2025 dès les quarts de finale, battue 2‑0 par le Nigeria. Si la supériorité des Super Eagles sur le terrain n’a pas été contestée, plusieurs joueurs algériens ont souligné des décisions arbitrales controversées qui, selon eux, ont influencé le déroulement de la rencontre. Le match, marqué par l’intensité et la tension, a suscité des réactions franches de la part des Fennecs, combinant reconnaissance de la performance adverse et critiques à l’égard de l’arbitrage.

Riyad Mahrez et Rayan Aït-Nouri dénoncent les incohérences arbitrales

En zone mixte après le match, Riyad Mahrez estime que la défaite ne repose pas uniquement sur l’arbitrage, mais il note certaines décisions qui ont perturbé le déroulement du match. Selon lui, l’Algérie a été désavantagée à plusieurs reprises, notamment lorsqu’un penalty évident n’a pas été accordé, montrant comment de petits détails peuvent influencer le résultat à ce niveau de compétition.

Le latéral Rayan Aït-Nouri partage ce point de vue, soulignant que plusieurs fautes non sifflées ont engendré une frustration palpable sur le terrain. Il insiste néanmoins sur la qualité du Nigeria, reconnaissant la précision de ses attaquants et la maturité de l’équipe. Pour lui, ces observations doivent servir à tirer des enseignements et à renforcer les performances des Fennecs, tout en gardant à l’esprit le soutien précieux des supporters algériens, qui restent un moteur essentiel pour l’équipe

Aïssa Mandi souligne la force du Nigeria et la nécessité de progresser

Le défenseur Aïssa Mandi a souligné que le Nigeria n’avait pas besoin de décisions arbitrales favorables pour s’imposer, rappelant la solidité et le talent que les Super Eagles ont démontrés tout au long du tournoi. Selon lui, cette défaite constitue une occasion d’apprendre pour l’Algérie, notamment sur la manière de gérer des matchs de haut niveau et sur les ajustements à apporter pour rester compétitive face à des équipes expérimentées. La critique des décisions de l’arbitre s’accompagne ainsi d’une volonté de tirer parti de l’expérience acquise et de se concentrer sur les axes d’amélioration pour les prochaines échéances.

Même si la frustration reste visible chez les joueurs algériens, ils reconnaissent également le mérite de leur adversaire et insistent sur l’importance de rester attentifs aux détails qui peuvent faire basculer un match. L’élimination face au Nigeria met fin à une participation marquée par des efforts significatifs et offre des enseignements précieux pour préparer les futures compétitions africaines.