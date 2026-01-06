CAN 2025 : l’Algérie élimine la RDC après un match de haute intensité

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont confirmé la montée en tension de la compétition, avec des rencontres où l’efficacité prime sur le spectacle. Après une phase de groupes marquée par des écarts réduits et des oppositions très physiques, l’Algérie et la République démocratique du Congo se sont affrontées le 6 janvier 2026 pour une place en quarts de finale. Un duel attendu, disputé jusqu’aux toutes dernières secondes, à l’image de cette phase à élimination directe.

Une bataille tactique sans but pendant 90 minutes

Dès les premières minutes, l’intensité s’est imposée comme la marque du match. L’Algérie a cherché à poser le jeu à travers Bennacer et Boudaoui, tandis que la RDC a opposé un bloc solide, discipliné autour de Mbemba et Tuanzebe. Les occasions ont été comptées mais réelles : Mahrez a tenté de débloquer la situation sur coup franc dès la première période, pendant que Bakambu et Elia ont profité des transitions congolaises pour inquiéter la défense algérienne. Malgré une légère domination territoriale des Fennecs et quelques situations chaudes dans la surface adverse, aucune des deux sélections n’a trouvé l’ouverture dans le temps réglementaire, laissant le score figé à 0-0 après 90 minutes d’un combat très engagé.

L’Algérie arrache la qualification face à la RDC en prolongation

Les prolongations ont prolongé ce bras de fer, avec des organismes éprouvés mais une concentration intacte. La RDC a résisté aux tentatives algériennes, notamment sur des frappes lointaines et des centres répétés, jusqu’à ce que le match bascule dans les toutes dernières secondes. À la 119ᵉ minute, Ramy Zerrouki a trouvé Adil Boulbina dans l’intervalle ; l’attaquant a contrôlé avant de conclure avec sang-froid, offrant à l’Algérie un succès 1-0 au moment où les tirs au but semblaient inévitables. Ce but tardif a scellé une qualification acquise au forceps et mis fin aux espoirs congolais, malgré une prestation défensive solide.

Grâce à cette victoire arrachée dans la douleur, l’Algérie poursuit son parcours en quart de finale avec l’image d’une équipe capable de rester patiente et lucide jusqu’au bout. Pour la RDC, l’élimination laisse un goût amer, tant la résistance affichée tout au long du match aura retardé l’échéance jusqu’aux dernières secondes d’une rencontre où chaque détail a compté.